Embajada de Estados Unidos emite alerta a sus ciudadanos en RD por onda tropical

Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. ( DIARIO LIBRE )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana emitió este viernes una alerta meteorológica por la onda tropical que ha provocado intensas lluvias e inundaciones en todo el Gran Santo Domingo y otras provincias del país.

En este sentido, la misión diplomática recomendó a sus ciudadanos a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas , del tránsito, de cuerpos de agua a través de fuentes confiables como el centro de huracanes (NHC) y el COE.

La Embajada también puso a disposición de sus ciudadanos en el país el número de teléfono 809-567-7775 en caso de necesitar asistencia. Hasta el momento, no se han referido sobre suspender sus servicios para este viernes.

País bajo alerta

En un boletín emitido a las 8:00 de la mañana de este viernes, el COE señaló que la situación en las provincias en alerta roja -Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua- representa un riesgo inminente por las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones urbanas repentinas que podrían comprometer la seguridad de la población y de infraestructuras públicas y privadas.

Otras nueve provincias fueron colocadas en alerta amarilla: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor, Monte Plata y Peravia. Asimismo, permanecen en alerta verde Barahona, Pedernales, Sánchez Ramírez y Puerto Plata.

Las alertas responden a los los fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocados por la combinación de una onda tropical activa y una vaguada en altura que inciden en el territorio nacional.

Durante la mañana se han registrado inundaciones en varios puntos de la capital dominicana, así como en diversos municipios aledaños.