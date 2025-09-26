×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Edición RD
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Horóscopos
Juegos
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Onda Tropical
Onda Tropical

Embajada de Estados Unidos emite alerta a sus ciudadanos en RD por onda tropical

La misión diplomática no se refirió a una posible suspensión de sus servicios

    Expandir imagen
    Embajada de Estados Unidos emite alerta a sus ciudadanos en RD por onda tropical
    Fachada de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE)

    La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana emitió este viernes una alerta meteorológica por la onda tropical que ha provocado intensas lluvias e inundaciones en todo el Gran Santo Domingo y otras provincias del país. 

    En este sentido, la misión diplomática recomendó a sus ciudadanos a mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas, del tránsito, de cuerpos de agua a través de fuentes confiables como el centro de huracanes (NHC) y el COE.

    La Embajada también puso a disposición de sus ciudadanos en el país el número de teléfono 809-567-7775 en caso de necesitar asistencia.  Hasta el momento, no se han referido sobre  suspender sus servicios para este viernes.

    RELACIONADAS

    País bajo alerta

    En un boletín emitido a las 8:00 de la mañana de este viernes, el COE señaló que  la situación en las provincias en alerta roja -Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua- representa un riesgo inminente por las posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, además de inundaciones urbanas repentinas que podrían comprometer la seguridad de la población y de infraestructuras públicas y privadas.

    • Otras nueve provincias fueron colocadas en alerta amarilla: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, El Seibo, Samaná, San Juan, Hato Mayor, Monte Plata y Peravia. Asimismo, permanecen en alerta verde Barahona, Pedernales, Sánchez Ramírez y Puerto Plata.

    Las alertas responden a los los fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento provocados por la combinación de una onda tropical activa y una vaguada en altura que inciden en el territorio nacional.

    Durante la mañana se han registrado inundaciones en varios puntos de la capital dominicana, así como en diversos municipios aledaños

    TEMAS -

      El sitio informativo de la comunidad dominicana global.