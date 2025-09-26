El ICE arresta a un superintendente escolar acusado de estar ilegalmente en EE. UU.

El superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, Ian Andre Roberts, originario de Guyana, fue arrestado este viernes en Iowa por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), bajo acusaciones de estar en el país de manera ilegal y enfrentar cargos relacionados con posesión de armas.

"Al momento de su arresto, Roberts se desempeñaba como Superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines, a pesar de ser un inmigrante ilegal con una orden de deportación definitiva y sin autorización de trabajo", dijo el ICE en una nota publicada este viernes.

De acuerdo con las autoridades, Roberts intentó huir cuando agentes federales procedían a detenerlo y posteriormente abandonó su vehículo. Fue localizado con ayuda de un perro K-9 de la Patrulla Estatal de Iowa en una zona boscosa, a unos 200 metros del automóvil.

Dentro del vehículo, que pertenecía al distrito escolar, los agentes encontraron 3,000 dólares en efectivo, un cuchillo de caza y una pistola Glock 19 cargada.

"Este sospechoso fue arrestado en posesión de un arma cargada en un vehículo proporcionado por las Escuelas Públicas de Des Moines después de huir de la policía federal", declaró Sam Olson, director de la Oficina de Campo de ICE en St. Paul.

Ingresó a EE. UU. como estudiante

Roberts ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante en 1999, pero perdió autorización laboral en 2020. En mayo de 2024, un juez ordenó su deportación, y en abril de 2025 se le negó una moción para reabrir su caso.

Además, enfrenta cargos pendientes por posesión de armas en Nueva York desde febrero de 2020.

A pesar de estos antecedentes, fue contratado como superintendente de las Escuelas Públicas de Des Moines el 1 de julio de 2023 tras un proceso de selección nacional. La presidenta de la Junta Escolar, Jackie Norris, informó que el superintendente asociado Matt Smith asumirá de manera interina.

"No tenemos información confirmada sobre por qué el Dr. Roberts está detenido o los próximos pasos potenciales", señaló en un comunicado.

Roberts, quien representó a Guyana como corredor de media distancia en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, había desarrollado una carrera en el ámbito educativo en Nueva York, Pensilvania, Maryland y St. Louis. También participaba activamente en organizaciones comunitarias de Des Moines enfocadas en la equidad racial y el apoyo a familias afroamericanas.

El Consejo de Directores, del cual formaba parte, lamentó su arresto y expresó respaldo hacia él y su familia. "El Dr. Roberts ha sido un socio de confianza y un defensor de las familias y los jóvenes en el condado de Polk. Estamos con él durante este momento incierto", señaló la organización en un comunicado.

El caso ha generado preocupación entre padres y miembros de la comunidad escolar, mientras el ICE mantiene la custodia del funcionario a la espera de procedimientos migratorios y judiciales.