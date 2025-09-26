Jennifer Lawrence critica a EE. UU. e Israel antes de recibir el premio honorífico en San Sebastián

La actriz Jennifer Lawrence recibirá uno de los premios Donostia de la 73 edición del Festival de Cine de San Sebastián. ( FUENTE EXTERNA )

La actriz estadounidense Jennifer Lawrence tildó este viernes de "genocidio" la guerra de Israel en Gaza y cargó contra una política estadounidense carente de "integridad", horas antes de recibir en San Sebastián el premio honorífico a su carrera.

"Lo que está ocurriendo es nada menos que un genocidio, y es inaceptable", respondió la actriz de 35 años, al ser preguntada por la guerra de Gaza, en la conferencia de prensa con ocasión del premio honorífico Donostia que recibirá esta tarde en el festival.

"Siento miedo por mis hijos, por nuestros hijos", continuó. "Lo que me entristece tanto es que esta falta de respeto y el discurso actual en la política estadounidense se van a convertir en algo normal para ellos, me refiero a los jóvenes que votan ahora con 18 años", añadió.

"Va a ser totalmente normal que la política carezca de integridad. Los políticos mienten, no hay empatía, y todo el mundo debe recordar que cuando ignoras lo que está pasando en una parte del mundo, no tardará mucho en llegar también a tu lado", sostuvo, sin nombrar a nadie.

La ganadora de un Óscar en 2013 por "Silver Linings Playbook" lamentó que sus declaraciones o las de sus colegas sobre temas de actualidad sean interpretadas como una manera de "echar más leña al fuego" cuando los asuntos a debate deberían solucionarlos los "representantes electos".

En la lista de los grandes del cine

Con el premio Donostia, Lawrence se une a grandes nombres de la historia del cine como Gregory Peck, Bette Davis, Robert de Niro, y Lauren Bacall, entre otros.

"Es un gran honor, es realmente sorprendente y conmovedor. Me siento muy honrada de estar aquí y de recibir este premio", afirmó, antes de enumerar sus consejos a jóvenes actrices.

"Mi consejo para las jóvenes actrices es que vean películas, aprendan y hagan audiciones. Sigan intentándolo", añadió.

Acompañando la entrega del premio Donostia en la 73ª edición del festival, se proyecta la última película de Lawrence, "Die My Love", de la directora escocesa Lynne Ramsay, que ya se presentó en el Festival de Cannes.

Coproducida por Lawrence y Martin Scorsese, el film está basado en la novela "Mátate, amor" de la escritora argentina Ariana Harwicz, y aborda la felicidad de una pareja que vira a mal cuando tienen un bebé, en la línea de una serie de obras que ofrecen nuevas perspectivas sobre la maternidad, totalmente desacralizada y mostrada sin tapujos.

Lawrence, madre de dos hijos, recordó su propia experiencia.

"Después de dar a luz a mi segundo hijo, experimenté un posparto muy difícil, que fue... fue realmente extraño. Ahora veo la película y, al verlo todo en retrospectiva, después de sentir que he pasado por eso, por ese bosque, creo que realmente lo clavó", dijo sobre Harwicz y su libro.

Exhibidas ya todas las películas que compiten por la Concha de Oro, las valoraciones de los críticos apuntan a tres favoritas, las españolas "Los domingos" e "Historias del buen valle", dirigidas por Alauda Ruiz de Azúa y José Luis Guerín, y la argentina "Las corrientes", de Milagros Mumenthaler.

El palmarés se anunciará el sábado por la noche en la gala de clausura.