Grand Central Terminal, uno de los íconos de Manhattan, vivió momentos de confusión el jueves por la noche tras un apagón que dejó a miles de pasajeros a oscuras y a cinco empleados de la compañía de transporte (MTA en inglés) atrapados en un ascensor.

La interrupción eléctrica comenzó a las 8:28 p. m. y se prolongó hasta las 9:17 p. m., afectando tanto los niveles superiores como inferiores de la estación, según confirmó la MTA.

El suministro comenzó a restablecerse en el nivel superior a las 8:53 p. m. y se normalizó por completo poco antes de las 9:20 p. m. Grand Central Madison, la moderna extensión de la terminal, no se vio afectada, según reportó el New York Post.

"El apagón se debió a una caída de voltaje en la red de alimentación. No hubo interrupciones en el servicio de trenes", explicó Tim Minton, director de Comunicaciones de la MTA, quien aseguró además que no se reportaron heridos.

Sin embargo, cinco trabajadores del ferrocarril Metro-North quedaron atrapados en un ascensor a mitad de camino cuando se cortó la electricidad. El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) acudió al rescate y logró liberarlos.

Pánico entre pasajeros

El corte generó pánico entre algunos pasajeros y empleados que trabajan en la terminal.

Videos publicados en redes sociales mostraron los pasillos completamente oscuros iluminados únicamente por la luz de los celulares y las linternas del personal de la MTA que corría para asistir a los pasajeros.

Cada día, más de 750,000 personas transitan por Grand Central Terminal, lo que explica el desconcierto que generó el apagón repentino en una de las estaciones más concurridas del mundo.