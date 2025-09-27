República Dominicana se abstiene de boicotear discurso de Netanyahu en la ONU

Netanyahu durante su discurso en la ONU. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 77 países boicotearon el discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, como protesta por la ofensiva militar en Gaza y la crisis humanitaria derivada.

Entre ellos se encontraban los vecinos árabes de Israel —Egipto, Jordania, Líbano y Siria— además de Arabia Saudita y naciones de distintas regiones, como España, Brasil, Chile, Sudáfrica, Indonesia, Irán y Turquía.

Sin embargo, la República Dominicana no se sumó al boicot, pese a que ha reconocido al Estado palestino en el marco de su política exterior. La delegación dominicana permaneció en el plenario durante la alocución del primer ministro, alineándose con otros Estados que prefirieron escuchar su intervención.

El gesto dominicano contrasta con la postura de varios países latinoamericanos —entre ellos Brasil, Chile, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Cuba y Nicaragua— que abandonaron la sala o decidieron no asistir.

En el Caribe, en cambio, hubo divisiones: mientras Barbados, Belice, Guyana, Bahamas, Dominica, Santa Lucía y Antigua y Barbuda boicotearon, otros Estados permanecieron presentes.

El discurso

En su discurso, Netanyahu rechazó las acusaciones de genocidio, defendió las operaciones militares en Gaza y cuestionó el reconocimiento internacional del Estado palestino, al que vinculó con el terrorismo de Hamás.

La protesta diplomática dejó vacíos notorios en el recinto, un símbolo de la creciente fractura internacional sobre el conflicto.

La decisión de la República Dominicana refuerza su estrategia de mantener un equilibrio diplomático: reconocer a Palestina sin romper lazos con Israel, socio con el que mantiene relaciones activas en materia de cooperación tecnológica, agrícola y de seguridad.