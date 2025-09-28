José Ramírez, el primer atleta activo en tener una calle con su nombre en Cleveland

El cartel colgado en honor al pelotero dominicano José Ramírez en una calle en Cleveland. ( FUENTE EXTERNA )

El criollo José Ramírez recibió ayer sábado un homenaje especial en la ciudad que lo ha visto brillar durante 13 temporadas en las Grandes Ligas. Cleveland (Ohio), en colaboración con los Guardianes, designó una calle como "José Ramírez Way", la cual conectará el José Ramírez Field en Clark Field con la avenida Clark.

Ramírez se convirtió así en el primer atleta activo en tener una calle con su nombre en Cleveland. La ceremonia contó con la presencia de integrantes de los Guardianes, autoridades municipales y el presidente del concejo de la ciudad, Blaine Griffin, quienes entregaron los nuevos letreros al jugador.

De acuerdo con el medio News 5 Cleveland, la ceremonia se llevó a cabo a las 10:30 a. m. del sábado, seguida de un evento "¡Pleibol!", una clínica de béisbol gratuita de un día diseñada para presentar el béisbol a los jóvenes del área metropolitana de Cleveland. La actividad recibió a niños de entre 6 y 16 años.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/jrz1-106af2e6.jpeg El pelotero dominicano José Ramírez tras desvelar el nuevo nombre de la calle en Clark Field. (FUENTE EXTERNA)

El tercera base, considerado uno de los mejores atletas profesionales en la historia de Cleveland, sigue ampliando un legado que lo perfila rumbo al Salón de la Fama de Cooperstown.

El jueves, se convirtió en el líder de todos los tiempos de la franquicia en extrabases y continúa acercándose a otros récords históricos.

Ramírez llegó al viernes con 285 jonrones de por vida, segundo en la historia del club solo detrás de Jim Thome (337). También ocupa el segundo lugar en bases robadas (283), únicamente superado por Kenny Lofton (452), y recientemente se convirtió en el segundo jugador en alcanzar las 3,000 bases totales con el uniforme de Cleveland, junto a Earl Averill.

"Es realmente un placer que todos podamos verlo cada noche y lo demos por sentado porque es imposible apreciarlo tanto como lo hacemos cada día. José Ramírez es uno de los mejores jugadores del planeta, y podemos verlo todos los días", expresó el manager Stephen Vogt, según el portal MLB en español.

"Él lidera a nuestros muchachos. Hace mejores a los demás. Es tanto el compañero de equipo como el jugador lo que realmente lo demuestra en el terreno", agregó.

Boleto para los playoffs

El sábado cerró con una victoria para Ramírez después de que los Guardianes se impusieran a los Rangers de Texas 3x2, sellando su billete a los playoffs en el último fin de semana de la temporada regular de las Grandes Ligas.

Este domingo se definirá la última pugna por un lugar en las eliminatorias entre los Rojos de Cincinnati y los Mets de Nueva York.

Los Guardianes vencieron a los Rangers con un jonrón de dos carreras del puertorriqueño Johnathan Rodríguez y culminaron una gigantesca remontada para alcanzar el último boleto en juego de la Liga Americana.

Con 19 victorias en sus últimos 25 partidos, los Guardianes que lidera Ramírez pueden también terminar el domingo en el primer lugar de la división Central.

Cleveland ostenta provisionalmente ese liderato con el mismo balance que los Tigres de Detroit, de 87 victorias y 74 derrotas, al haber ganado la serie de temporada.

La clasificación de Guardianes y Tigres conllevó la eliminación de los Astros, campeones en 2017 y 2022, que llevaban nueve años sin faltar a la cita de los playoffs.