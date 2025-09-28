Donald y Melania Trump repiten la misma pose con Abinader, Saint-Cyr, Mulino y el rey Felipe VI

La foto oficial de Luis Abinader y Raquel Arbaje con Donald y Melania Trump comparte una curiosa similitud con las compartidas por otros líderes. ( FUENTE EXTERNA )

Las imágenes difundidas por las delegaciones de República Dominicana y Haití en la 80.ª Asamblea General de la ONU han dejado un curioso detalle: en ambas fotografías, Donald Trump y su esposa Melania aparecen exactamente en la misma pose, mientras los representantes invitados cambian a su derecha.

En la primera foto, el presidente dominicano Luis Abinader y su esposa, Raquel Arbaje, acompañan a la pareja estadounidense. En la segunda, lo hacen el presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Edgard Leblanc Fils (Saint-Cyr), y su esposa, Marie France Saint-Cyr.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/abinadersh-08c8cc1f.jpg La foto oficial del encuentro de la primera dama Raquel Arbaje y el presidente Luis Abinader con Donald y Melania Trump en Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

Lo llamativo es que Trump, con su pulgar levantado y amplia sonrisa, y Melania, vestida con un traje claro y gesto relajado, mantienen la misma posición corporal, la misma expresión y hasta la misma ubicación en el encuadre.

Ambas delegaciones presentaron estas imágenes como evidencia de encuentros cordiales en la recepción organizada por Trump con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Abinader destacó que reiteró la invitación a Trump a la Cumbre de las Américas en Santo Domingo, mientras el liderazgo haitiano habló de fortalecer vínculos diplomáticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/haiti-9d0443f2.jpg La foto oficial del encuentro del presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití, Edgard Leblanc Fils (Saint-Cyr), y su esposa, Marie France Saint-Cyr con Donald y Melania Trump en Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

El parecido casi milimétrico de las fotografías sugiere un formato rígido preparado por el equipo de protocolo del expresidente estadounidense, que recibió a distintos mandatarios y sus cónyuges bajo un mismo esquema visual.

También con Mulino y el rey de España

La misma escena se repitió con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su esposa, Maricel Cohen de Mulino, quienes también difundieron su retrato oficial junto a Trump y Melania.

Mulino calificó el encuentro como positivo y aprovechó su visita a la ONU para promover el Nature Pledge, compromiso ambiental que busca restaurar 100 mil hectáreas y reducir emisiones al 2035.

A la serie se sumó el rey Felipe VI de España. La Casa Blanca distribuyó la foto en la que, de nuevo, Trump levanta el pulgar y Melania sonríe, mientras el monarca ocupa el lugar rotativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/mulino-c30f7a71.jpg El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y su esposa, Maricel Cohen de Mulino, junto a la pareja presidencial de Estados Unidos, Donald y Melania Trump. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/28/rey-espana-54330443.jpg El rey Felipe VI de España junto a la pareja presidencial estadounidense Donald y Melania Trump en Nueva York. (FUENTE EXTERNA)

En su intervención ante la Asamblea, Felipe VI pidió detener la ofensiva israelí en Gaza y denunció "la devastación y la hambruna" que sufre la población civil.

¿Mucho ensayo, fotomontaje o la precisión de un protocolo inflexible? Lo cierto es que las instantáneas se parecen tanto que parecen sacadas de una misma tira de fotomatón diplomático