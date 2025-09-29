Embajada EE. UU. en RD cancelaría visas a quienes paguen para adelantar citas

Estampa de la visa de EE. UU. ( SHUTTERSTOCK )

La Embajada de Estados Unidos en República Dominicana pidió este lunes a los solicitantes de visa no recurrir a personas que ofrecen adelantar las citas consulares.

La misión diplomática advirtió que pagar a terceros para obtener una cita más rápida pone en riesgo el proceso del solicitante y constituye una práctica injusta para los demás usuarios.

"Las posibles consecuencias incluyen la cancelación de citas, la negación de visas y la anulación de visas ya otorgadas", señaló la embajada.

En su columna semanal "Pregúntale al cónsul", la institución explicó que, gracias a denuncias anónimas del público, han detectado individuos que intentan manipular el sistema de citas de visas mediante bots y otros métodos no autorizados.

Ante esta situación, informaron que están implementando medidas técnicas adicionales para contrarrestar esas prácticas.

"Todo solicitante que intente manipular el sistema de citas enfrentará consecuencias. Los solicitantes son responsables de sus solicitudes de visa", puntualizaron.

Citas presenciales obligatorias

La semana pasada, la embajada anunció que, a partir del próximo 1 de octubre, todos los solicitantes de visa —incluidos quienes buscan renovación— deberán asistir de manera presencial a una cita consular.

Esta nueva normativa incrementará los tiempos de espera y generará una mayor afluencia de personas en la sede consular.

