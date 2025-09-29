Dos dominicanos fueron reconocidos en el Ranking de Líderes Innovadores 2025 en Ecuador
El encuentro reunió a representantes de más de 26 países y contó con conferencias y paneles de alto nivel
Los dominicanos José Ramón Holguín Brito y José Alejandro Aybar M. fueron reconocidos en el Ranking de Líderes Innovadores 2025 durante el Encuentro Internacional INNOVATEC celebrado en la Universidad ECOTEC, en Guayaquil, Ecuador.
Holguín Brito, presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas (ARCA) y rector del ITSC, recibió el galardón tras su ponencia sobre los desafíos de la educación superior y la necesidad de impulsar la formación técnico-profesional.
Aybar M., canciller de UNICARIBE y presidente de la Asociación de Universidades Privadas (AUPRI), moderó el panel "Empleabilidad, Horizontes y Realidad", donde se abordaron los retos de la inteligencia artificial, las carreras del futuro y el papel de las universidades frente a los cambios sociales y económicos.
El encuentro reunió a representantes de más de 26 países y contó con conferencias y paneles de alto nivel.
Abinader designa a José Ramón Holguín Brito nuevo rector del ITSC
La Universidad del Caribe estrena rector
Participantes
Entre los participantes destacados figuraron Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad UEES; Paloma Cabello, del MIT; Isabel Noboa, presidenta del Grupo Nobis; y Francisco Abedabroo, presidente de Oracle para Latinoamérica.
- La Universidad del Caribe (Unicaribe) también fue reconocida en este marco, al ocupar el puesto número 27 entre las 30 universidades más innovadoras de Iberoamérica.
En representación de República Dominicana participaron, además, José Hazim III, rector de la UCE; Wady Ramírez, rector de UNIREMHOS; y delegados de la UPID.