Dos dominicanos fueron reconocidos en el Ranking de Líderes Innovadores 2025 en Ecuador

El doctor Josu Gómez Barrutia hace entrega de la placa que designa al canciller de UNICARIBE, doctor José Alejandro Aybar M., como parte del selecto Ranking de Líderes Innovadores 2025 entregado en Guayaquil en Ecuador. ( FUENTE EXTERNA )

Los dominicanos José Ramón Holguín Brito y José Alejandro Aybar M. fueron reconocidos en el Ranking de Líderes Innovadores 2025 durante el Encuentro Internacional INNOVATEC celebrado en la Universidad ECOTEC, en Guayaquil, Ecuador.

Holguín Brito, presidente de la Asociación de Rectores del Caribe y las Américas (ARCA) y rector del ITSC, recibió el galardón tras su ponencia sobre los desafíos de la educación superior y la necesidad de impulsar la formación técnico-profesional.

Aybar M., canciller de UNICARIBE y presidente de la Asociación de Universidades Privadas (AUPRI), moderó el panel "Empleabilidad, Horizontes y Realidad", donde se abordaron los retos de la inteligencia artificial, las carreras del futuro y el papel de las universidades frente a los cambios sociales y económicos.

El encuentro reunió a representantes de más de 26 países y contó con conferencias y paneles de alto nivel.

Participantes

Entre los participantes destacados figuraron Carlos Ortega Maldonado, canciller de la Universidad UEES; Paloma Cabello, del MIT; Isabel Noboa, presidenta del Grupo Nobis; y Francisco Abedabroo, presidente de Oracle para Latinoamérica.

La Universidad del Caribe (Unicaribe) también fue reconocida en este marco, al ocupar el puesto número 27 entre las 30 universidades más innovadoras de Iberoamérica.

En representación de República Dominicana participaron, además, José Hazim III, rector de la UCE; Wady Ramírez, rector de UNIREMHOS; y delegados de la UPID.