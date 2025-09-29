Indignación por video conspirativo que difundió Trump en redes

Donald Trump provocó indignación en internet el lunes tras publicar un video generado aparentemente por inteligencia artificial en el que promete a cada estadounidense acceso a hospitales "MedBed" con capacidad de curación total, reavivando una teoría conspirativa ampliamente desacreditada.

El video "deepfake" (clip falso generado con IA), publicado el sábado en la cuenta de Truth Social del presidente y posteriormente eliminado, estaba diseñado como un segmento de Fox News y mostraba a su nuera Lara Trump promocionando un lanzamiento ficticio desde la Casa Blanca de un "nuevo sistema de salud histórico".

El clip mostraba luego a Trump anunciando desde la Oficina Oval que "cada estadounidense pronto recibirá su propia tarjeta MedBed", garantizando acceso a "nuevos hospitales dirigidos por los mejores médicos" y "equipados con la tecnología más avanzada".

Meanwhile, over on Trump's fake Twitter, the DipShit posted an AI video for MedBed, a nonexistent medical bed that started out as a TikTok joke.@GovPressOffice pic.twitter.com/RXQP730Hr2 — Staff Sergeant Johnson (@Colonel_Myway) September 28, 2025

¿El problema? Dichos hospitales no existen.

"MedBed" es una teoría popular entre los círculos de extrema derecha y el movimiento conspirativo QAnon y se refiere a un dispositivo médico imaginario equipado con tecnología futurista capaz de curar cualquier enfermedad, desde asma hasta cáncer.

"¿Cómo se puede hacer que la gente vuelva a una realidad compartida cuando quienes están en el poder siguen manipulándolos?", preguntó Noelle Cook, investigadora y autora de "Conspiracionistas: mujeres, extremismo y el atractivo de pertenecer".

Trump luego eliminó la publicación sin dar explicaciones. La Casa Blanca no respondió al pedido de comentarios que solicitó AFP sobre este tema.

Por su parte, Fox News dijo al medio The Verge que el segmento falso "nunca se transmitió en Fox News Channel ni en ninguna otra plataforma de Fox News Media".