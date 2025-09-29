Conoce a los finalistas del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta

Ydanis Rodríguez (al centro) fue reconocido con el Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta. ( DIARIO LIBRE ARCHIVO )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) entregará el próximo jueves 9 de octubre el Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta, un reconocimiento que distingue a aquellos dominicanos cuyas trayectorias dejan huellas positivas tanto en las comunidades donde residen como en la República Dominicana.

En abril, la Cancillería abrió la séptima convocatoria para este galardón. De los postulantes, 10 finalistas fueron seleccionados por una comisión evaluadora. La ceremonia se celebrará en el Teatro Nacional Eduardo Brito.

Finalistas

Los finalistas residen en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Bélgica y España. El Mirex compartió una semblanza de cada uno:

Milly Feliz (Toronto, Canadá): Psicoterapeuta, fundadora de The Wise Self Psychotherapy Clinic. Reconocida por su compromiso con la salud mental y el bienestar social, especialmente de la comunidad dominicana en el exterior.

Alec Subero (Washington, EE. UU.): Ingeniero aeroespacial y director de ingeniería en Blue Origin, donde trabaja en el cohete New Glenn. Ha desarrollado proyectos educativos para jóvenes en escuelas y universidades.

Lucy Suazo (Madrid, España): Exjugadora de la Selección Nacional de Voleibol y entrenadora. Promueve el deporte como herramienta de integración social y formación en valores.

¡El momento que todos esperábamos ha llegado!



Con gran orgullo, te presentamos a los 10 finalistas de la 7ma edición del Premio al Emigrante Dominicano Sr. Oscar de la Renta. Desde el #MIREXRD , celebramos a nuestros compatriotas que, con su excelencia, dedicación y... pic.twitter.com/irJuHv4e3k — Cancillería de República Dominicana (@MIREXRD) September 25, 2025

Juan Martínez de los Santos (Edimburgo, Escocia): Encargado de mantenimiento de edificios y voluntario en proyectos humanitarios. Su labor beneficia tanto a la comunidad dominicana en Escocia como a sectores vulnerables en RD.

Rafael Pichardo (Miami, EE. UU.): Ingeniero electrónico y fundador de Qvitae, plataforma digital gratuita que fomenta la inclusión laboral y ofrece capacitación tecnológica, becas y pasantías.

Sofía Lachapelle (Miami, EE. UU.): Comunicadora y madre de dos niños en el espectro autista. Fundó en 2014 la organización Un Paso a la Vez, dedicada a la inclusión y defensa de derechos de familias neurodivergentes.

Juan Antonio Young Carrasco (Nueva York, EE. UU.): Presidente y fundador de la Fundación Araujo Young, que impulsa proyectos de impacto en educación, deporte, salud y asistencia social en RD y EE. UU.

Mario García (Nueva York, EE. UU.): Cardiólogo de prestigio internacional. Combina su práctica clínica con jornadas médicas solidarias y programas de formación para médicos dominicanos en EE. UU.

Augusto Taveras (Nueva York, EE. UU.): Empresario del sector supermercados y presidente de la Fundación Rancheros Unidos. Ha impulsado proyectos solidarios en Los Ranchos de Babosico, Sabana Iglesia (Santiago).

María Jiménez Hernández (Yonkers, EE. UU.): Líder comunitaria con más de 50 años de servicio. Ha trabajado en educación, justicia social, cultura y defensa de los derechos de los niños hispanos en EE. UU. y RD.

Con esta iniciativa, el Mirex busca visibilizar el impacto de la diáspora dominicana y fortalecer los lazos con quienes representan al país con liderazgo, innovación y compromiso social en el mundo.