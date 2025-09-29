Promueven a República Dominicana como socio estratégico para EE. UU.

Steven Puig, Franchesca Rainieri, Roberto Álvarez y María Isabel Castillo durante el inicio de la Semana Dominicana en Estados Unidos en la residencia oficial de la embajadora dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Con el izamiento de la Bandera Nacional en la residencia oficial de la embajadora dominicana en Estados Unidos, comenzó este lunes la 33ª edición de la Semana Dominicana en EE. UU. (Semdom), organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

Más de 35 líderes empresariales y funcionarios integran la delegación que busca fortalecer las relaciones bilaterales con el principal socio comercial del país.

La presidenta de Amchamdr, Francesca Rainieri, destacó por medio de una nota de prensa, que la iniciativa es una muestra del potencial de la colaboración público-privada.

"Estados Unidos es nuestro socio principal: más del 40 % de nuestras exportaciones se dirigen a este mercado, y el comercio bilateral ya supera los 33 mil millones de dólares. Esa relación nos impulsa a seguir fortaleciendo los lazos, y para eso estamos aquí, en esta importante misión empresarial", destacó Rainieri.

De su lado, la embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo, señaló: "El legado de los 33 años de la Semana Dominicana ha sido la construcción de una red sólida de relaciones comerciales, culturales y de diplomacia empresarial que han contribuido significativamente no solo a estrechar las relaciones bilaterales, a visibilizar el rol del dominicano en los EE. UU., sino también al desarrollo económico de la República Dominicana; y eso no es poca cosa".

"Año tras año hemos asumido el compromiso de reafirmar que la diplomacia económica es una herramienta esencial para asegurar un futuro de mayor competitividad y desarrollo para la República Dominicana", el vicepresidente del Consejo de Directores de Amchamdr y presidente del Comité de Relaciones Bilaterales, Steven Puig.

Agenda de la Semana Dominicana en EE. UU.

La agenda incluye encuentros con organismos federales de Estados Unidos, el World Trade Center, la Organización de Estados Americanos (OEA), así como debates sobre la posición de la República Dominicana en un contexto geopolítico cambiante, el impacto de la política comercial estadounidense, la promoción del país como hub logístico y socio estratégico en ciberseguridad, energía y comercio regional.

Además, la misión servirá de plataforma para promover la Cumbre de las Américas 2025, que se celebrará en Santo Domingo del 2 al 5 de diciembre.

Entre los asistentes se encontraron el canciller Roberto Álvarez, el ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó; el director de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, y el superintendente de Valores, Ernesto Bournigal.

La Semana Dominicana cuenta con el respaldo de empresas del Círculo de Élite de Amchamdr, patrocinadores del sector financiero, energético y logístico, y aliados como Instituto Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (Index) y Revista Mercado.