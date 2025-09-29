Abogados de Nadine Menéndez apelan condena de 4.5 años de prisión por corrupción

Nadine Menéndez llora a su salida del tribunal tras ser sentenciada a 4.5 años de prisión. ( FUENTE EXTERNA )

Los abogados de Nadine Arslanian Menéndez presentaron una notificación de apelación contra la sentencia de cuatro años y medio de prisión impuesta por su participación en la red de sobornos liderada por su esposo, el exsenador estadounidense por Nueva Jersey, Bob Menéndez, según documentos judiciales federales.

Arslanian Menéndez fue sentenciada el 11 de septiembre a 54 meses de prisión federal por su papel en el escándalo que también involucró a tres empresarios de Nueva Jersey, entre ellos el dominicano José Uribe, quien se convirtió en el testigo principal de la fiscalía.

Menéndez está programada para iniciar su sentencia el 10 julio de 2026, cuando debe entregarse a las autoridades tras haber completado sus procedimientos médicos.

La acusación federal contra el grupo se dio a conocer en septiembre de 2023 y fue modificada en tres ocasiones con acusaciones sustitutivas, presentadas en octubre de ese año y nuevamente en enero y marzo de 2024.

Nadine, de 58 años, fue hallada culpable en abril por actuar como intermediaria entre su esposo y empresarios que canalizaban sobornos de gobiernos extranjeros, entre los que se incluyeron dinero en efectivo, lingotes de oro y un automóvil descapotable de lujo.

Bob Menéndez, quien presidió el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, utilizó su cargo para beneficiar a estos empresarios y a gobiernos extranjeros, entre ellos Egipto, al que presionó a favor de la liberación de 300 millones de dólares en ayuda militar.

Además de la condena, Arslanian Menéndez deberá cumplir tres años de libertad supervisada y pagar una multa de 922,188.10 dólares.

Otras apelaciones

Actualmente, Bob Menéndez cumple una condena de 11 años de prisión tras ser declarado culpable de soborno, extorsión y de actuar como agente extranjero. Los empresarios Wael Hana y Fred Daibes también recibieron condenas de más de ocho y siete años, respectivamente.

Daibes fue multado con 1.75 millones de dólares, mientras que Hana deberá pagar 1.3 millones. Los tres están actualmente en prisión y presentaron sus apelaciones en febrero. El próximo conjunto de documentos en esos procesos debe ser entregado el 14 de octubre.

La sentencia de José Uribe

La audiencia de sentencia para José Uribe, el último acusado y testigo estrella de ambos juicios —Nadine Menéndez fue juzgada por separado debido a su tratamiento contra el cáncer de mama—, está programada para el 9 de octubre. Uribe se declaró inicialmente inocente de siete cargos, pero posteriormente cambió su declaración a culpable y aceptó cooperar con la fiscalía federal. El verano pasado, pasó varios días testificando contra Menéndez y admitió haberlo sobornado.