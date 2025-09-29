Hombre de 61 años enfrenta nuevos cargos por la muerte de familia dominicana en Pensilvania

Las autoridades de Reading, Pensilvania, presentaron nuevos cargos contra José Rodríguez, detenido por el asesinato del dominicano Junior Cabrera Colón, tras confirmar su vínculo con las muertes de la esposa y el hijo de la víctima.

En una rueda de prensa este lunes, el fiscal de distrito del condado de Berks, John Adams, informó que Rodríguez, de 61 años, también mató a Geraldina Peguero Mancebo (31) y a su hijo de un año, Jeyden Junior Peguero.

Según la investigación, Rodríguez actuó luego de que la mujer se negara a dejar a su esposo para estar con él y luego, ultimó con un disparo en la cabeza a Cabrera Colón, mientras la policía buscaba a su mujer y su hijo después de haber sido reportados como desaparecidos.

Rodríguez enfrenta tres cargos de asesinato, abuso de cadáver y otros delitos relacionados con la muerte del niño y sus padres, que, de acuerdo con NBC Philadelphia, habían emigrado a Estados Unidos hace dos años en busca de una vida mejor.

"Me dan ganas de llorar. Es horrible", expresó el fiscal Adams al anunciar los nuevos cargos. "No creo que ninguno de nosotros pueda imaginar la magnitud de esta tragedia ni lo terrible que fue este crimen".

De acuerdo con las autoridades, Rodríguez mantenía una relación con Peguero Mancebo y figuraba como cofirmante en el contrato de arrendamiento de su apartamento en Reading. La pareja dejó tres hijos en la orfandad en República Dominicana, confirmaron familiares.

Cronología de los hechos

El 12 de septiembre de 2025, alrededor de las 8:30 de la noche, Rodríguez recogió a Peguero Mancebo y a su hijo en la cuadra 100 de North 5th Street en Reading.

Según la investigación, pretendía llevarlos a la zona de East Huller Lane, en Ontelaunee, donde disparó a la mujer por la espalda y luego arrojó al bebé a un lago cercano.

Un día después, el 13 de septiembre, Rodríguez tuvo un altercado con Cabrera Colón en la cuadra 1500 de la calle Pear en Reading y lo mató de un disparo en la cabeza. Ese mismo día, la policía encontró su cadáver en una zona boscosa cercana a Baer Park.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/jrgz1-a4f7e9c0.jpg Imagen de José Rodríguez, acusado de dar muerte a Junior Cabrera Colón, Geraldina Peguero Mancebo y Jeyden Junior Peguero. (FUENTE EXTERNA)

Rodríguez fue detenido el 18 de septiembre, luego de que un video de vigilancia ubicara su vehículo en el área donde se halló el cuerpo de Cabrera Colón. En un primer interrogatorio, confesó haberlo asesinado, alegando defensa propia, lo que aún no ha sido confirmado por los investigadores.

El 19 de septiembre, la policía encontró el cuerpo de Peguero Mancebo en Ontelaunee, y al día siguiente hallaron a su hijo a unos 150 metros de distancia, parcialmente sumergido en lodo y agua. El bebé fue declarado muerto en el lugar.

Segunda confesión

Tras el hallazgo de los cuerpos, Rodríguez fue interrogado nuevamente en la prisión del condado de Berks, donde permanece detenido sin derecho a fianza.

Según la denuncia penal, admitió haber matado a Peguero Mancebo y a su hijo porque ella no accedía a dejar a su esposo y porque estaba molesto "porque ella constantemente le quitaba su dinero".

El acusado también indicó a los investigadores dónde se encontraban el bolso, el celular de la mujer y el arma utilizada en el crimen.

Este lunes, Rodríguez fue formalmente acusado de los asesinatos de Peguero Mancebo y su hijo. La fiscalía señaló que podría solicitar la pena de muerte, aunque la decisión aún no ha sido tomada. Además, confirmó que Rodríguez no tenía antecedentes penales antes de su arresto.