Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk comparece ante la justicia en EE. UU.

Tyler Robinson, quien se entregó 33 horas después del crimen, enfrenta cargos de homicidio agravado que podrían acarrear la pena de muerte. ( FUENTE EXTERNA )

El sospechoso de matar al activista estadounidense de derecha Charlie Kirk compareció en una audiencia judicial este lunes en Utah, en la que su defensa pidió más tiempo para revisar la "voluminosa" evidencia.

Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, fue asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras debatía con estudiantes en una universidad de Utah, en el oeste de Estados Unidos.

Tyler Robinson, de 22 años, se entregó 33 horas después del ataque gracias a la mediación de su familia y fue acusado de homicidio agravado, entre otros cargos, por los que puede ser condenado a muerte si es hallado culpable.

Una audiencia virtual

El sospechoso participó este lunes virtualmente, aunque sin video a pedido de la defensa desde una cárcel del condado de Utah.

La Fiscalía dijo este lunes que la evidencia del caso "es voluminosa, por decir lo mínimo".

Kathryn Nester, designada por el Estado la semana pasada para defender a Robinson, argumentó que necesitar más tiempo para decidir si optan por una audiencia preliminar.

El juez Tony Graf fijó la próxima cita judicial para el 30 de octubre, en la cual se prevé que Robinson declare presencialmente.

Este tipo de audiencia sirve para determinar si hay suficiente evidencia contra el acusado para continuar con un juicio.

Las autoridades han informado que recuperaron el arma que se cree fue usada en el crimen, rastros de ADN de Robinson y un intercambio de mensajes del sospechoso con un compañero de apartamento en los que habría confesado el crimen.

"Hay odio que no se puede tolerar"

"¿Por qué lo hice?", dice Robinson en uno de los mensajes, de acuerdo con la Fiscalía. "Estaba harto de su odio (refiriéndose a Charlie Kirk). Hay odio que no se puede tolerar".

Kirk, casado con Erika Kirk y padre de dos niños, utilizaba habitualmente TikTok, Instagram y YouTube para difundir sus puntos de vista conservadores, incluidas duras críticas al movimiento por los derechos transgénero.

El activista de 31 años había cofundado el movimiento Turning Point USA, considerado responsable de movilizar el electorado joven a favor de Trump.

El mandatario republicano calificó a Kirk de "mártir" y anunció una arremetida contra la izquierda a quien culpa de su muerte.

Empleados públicos y privados, incluyendo maestros, han denunciado en las últimas semanas que han perdido sus empleos por criticar a Kirk.

El programa nocturno de Jimmy Kimmel fue sacado temporalmente del aire en Estados Unidos tras amenazas gubernamentales, luego de que el humorista acusara a la derecha de explotar políticamente el crimen.