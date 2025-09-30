Consejo respalda misión en Haití y pide restaurar seguridad y condiciones para celebrar elecciones

La representante de Guyana ante las Naciones Unidas, Carolyn Rodrigues-Birkett. ( FUENTE EXTERNA )

Tras la aprobación de la resolución 2793, varios Estados miembros intervinieron en el Consejo de Seguridad para respaldar el mandato de la nueva fuerza contra las pandillas en Haití.

Guyana, en nombre del grupo A3++ (Argelia, Sierra Leona, Somalia y Guyana), así como el Reino Unido, defendieron la necesidad de la operación y subrayaron que la seguridad es un prerrequisito para cualquier transición política.

La representante de Guyana ante las Naciones Unidas, Carolyn Rodrigues-Birkett, en nombre de Argelia, Sierra Leona, Somalia y su propio país, celebró la adopción de la resolución y agradeció a Panamá y Estados Unidos la conducción de las negociaciones.

El grupo A3++ destacó que, pese a no contar con tiempo suficiente para consultas más amplias, su prioridad fue la seguridad del pueblo haitiano, en particular de los niños reclutados por pandillas.

Subrayó la importancia de apoyar a Kenia, Jamaica, Barbados, Bahamas, El Salvador y Guatemala en sus aportes de contingentes.

Elecciones libres

También insistió en salvaguardar los avances logrados el último año y respaldar la hoja de ruta política impulsada por CARICOM y el Gobierno haitiano, al considerar que sin seguridad no hay condiciones para elecciones libres y justas.

En tanto que el representante del Reino Unido expresó respaldo a la resolución y condenó la violencia sexual y de género ejercida por las bandas armadas. Señaló que el nuevo mandato debe garantizar seguridad y estabilidad como base para elecciones y para el respeto de derechos y libertades fundamentales.

El Reino Unido valoró que se mantenga el marco de respeto a los derechos humanos de la misión anterior y destacó el papel de Kenia y otros países que lideraron los esfuerzos en el terreno. "Esto demuestra el valor de la cooperación multilateral cuando Haití más la necesita", dijo su representante.