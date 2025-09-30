EE. UU. a la caza de hombre que decapitó un león marino muerto en California

Un hombre que le cortó la cabeza a un león marino muerto es buscado por las autoridades en Estados Unidos, donde un incidente similar se registró hace menos de un año.

Los oficiales afirman que un hombre de mediana edad utilizó un cuchillo de caza para decapitar el león marino en California, en el oeste del país, en julio, y ofrecen una recompensa de 20,000 dólares a quien lo entregue a la justicia.

"Después de serrar la cabeza de un león marino, la colocó en una bolsa con cierre y se fue en un modelo nuevo de Cadillac Escalade", dijo un comunicado de la oficina de pesca de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

El hombre, descrito como blanco, calvo y con barba, y entre los 50 y 60 años, degolló al animal en la playa Point Pinos, a unos 130 kilómetros al sur de San Francisco.

El perturbador incidente es el segundo del tipo en la región.

Es ilegal la caza de especies marinas

En navidad del año pasado, a unos 96 kilómetros del norte de San Francisco, un veinteañero también le arrancó la cabeza a un pinnípedo, la puso en una bolsa de plástico, y huyó en una bicicleta eléctrica.

Es ilegal acosar, cazar, capturar o matar especies marinas en Estados Unidos, dicta la ley federal.

Los leones marinos de California son una de las seis especies del mamífero, y son vistos con frecuencia en la costa oeste de América del Norte.

Conocidos por su inteligencia, los leones marinos son entrenados a veces para actuar en circos y acuarios, y han sido usados por la Marina de Estados Unidos para desarrollar operaciones militares.