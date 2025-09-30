Con raíces dominicanas, Lourdes Madera aspira a representar a EE. UU. en Miss Universo

Lourdes Madera, de raíces dominicanas, participa en la edición 74 del certamen Miss Estados Unidos, representando al estado de Carolina del Norte 2025, y aspira a suceder a Alma Cooper, actual Miss Estados Unidos Universo.

De ganar, Lourdes representaría a Estados Unidos en el certamen Miss Universo, que se celebrará en noviembre en Tailandia.

El certamen de Miss Estados Unidos 2025 se llevará a cabo el próximo 24 de octubre en el Grand Sierra Resort de Reno, Nevada.

Hija de padres dominicanos y nacida en Nueva Jersey, Madera ha destacado en el mundo del arte, la música, el modelaje y los concursos de belleza desde muy temprana edad.

En 2024 participó en el certamen Miss República Dominicana, logrando un lugar en el Top 12, representando la provincia Valverde.

Con formación en música, danza, actuación y modelaje, Lourdes ha participado en certámenes de belleza desde su niñez hasta la adultez. Es graduada del Instituto Clive Davis de Música Grabada de la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York y ha colaborado con diversos artistas internacionales, destacando por su talento y creatividad.

Además, Lourdes es emprendedora y propietaria de su propio negocio de pestañas, "Lulu Lashes".

Compromiso social

Desde su participación en Miss República Dominicana, Lourdes ha sido portavoz de diversas causas sociales, incluyendo la enfermedad de Parkinson. Busca generar conciencia y educación sobre la pataología, así como crear medios efectivos para brindar recursos y cuidados a quienes la padecen.