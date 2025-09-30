República Dominicana decide no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas

Entrada del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana en una foto de archivo. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) informó este martes la decisión de no invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la X Cumbre de las Américas, que se celebrará del 1 al 5 de diciembre en Punta Cana.

En un comunicado publicado en su página web, la Cancillería explicó que el Gobierno dominicano busca garantizar la inclusión en la organización del encuentro; sin embargo, ante la polarización regional, se optó por "priorizar el éxito de la Cumbre, extendiendo la invitación al mayor número posible de países".

En ese sentido, señaló que "la no invitación a Cuba, Nicaragua y Venezuela —países que, por diversas razones, no forman parte de la OEA y que tampoco participaron en la pasada edición de la Cumbre de las Américas— constituye la decisión que, dadas las circunstancias hemisféricas, favorece la mayor convocatoria y asegura el desarrollo del foro".

El Mirex recordó que en otras ocasiones, cuando República Dominicana fue anfitriona de la Cumbre Iberoamericana en Santo Domingo en 2023, o de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Bávaro en 2017, dichos países sí fueron invitados y participaron plenamente.

Relación con cada país

La Cancillería subrayó que la decisión "responde a un criterio estrictamente multilateral", al tiempo que destacó las características de la relación de República Dominicana con cada uno de los tres países.

En el caso de Cuba, calificó los vínculos bilaterales como "históricos, sólidos y excelentes". Con Nicaragua, afirmó que las relaciones son "cordiales" y que existe un "comercio bilateral equilibrado".

Respecto a Venezuela, recordó que el Gobierno dominicano no ha reconocido las dos últimas elecciones presidenciales celebradas en ese país, lo que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Caracas.

"República Dominicana ha adoptado la decisión que considera más favorable para garantizar la mayor participación posible en la Décima Cumbre de las Américas. El Gobierno estima preferible crear las condiciones que aseguren el más amplio diálogo político, con el más alto nivel de representatividad hemisférica", concluyó la nota.