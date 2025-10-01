Amchamdr reconoce a tres dominicanos destacados en Estados Unidos

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) homenajeó a tres dominicanos por su trayectoria en la más reciente edición de su Noche de Reconocimiento a Dominicanos en los Estados Unidos, un encuentro dedicado a exaltar a los criollos que, con su talento, perseverancia y compromiso, proyectan lo mejor del país en suelo estadounidense.

El reconocimiento se llevó a cabo en el marco de la celebración de la 33ª edición de Semana Dominicana en los Estados Unidos (Semdom).

Los reconocidos:

Esperanza Ceballos:

Periodista de Univisión 41 en Nueva York y originaria de Baní, quien cuenta con más de dos décadas de experiencia en medios hispanos en Estados Unidos.

Ganadora de múltiples premios Emmy, se ha consolidado como una de las voces más influyentes del periodismo latino, visibilizando historias relevantes para la comunidad hispana y fortaleciendo la representación dominicana en la televisión internacional.

Alec Subero:

Ingeniero aeroespacial que actualmente trabaja en Blue Origin, liderando parte del desarrollo de la primera etapa del cohete New Glenn. Su trayectoria incluye experiencias en Virgin Galactic y Sierra Nevada Corporation, lo que le ha permitido participar en proyectos de alcance global.

Subero ha expresado su interés en contribuir a la formación de talento dominicano en ciencia y tecnología, con la aspiración de que nuevas generaciones se integren a la industria aeroespacial.

Cristina Contreras:

Directora ejecutiva del Hospital Lincoln en El Bronx, una de las instituciones de salud más importantes de Nueva York. Con más de 20 años de servicio en el sistema público de salud, ha liderado proyectos de expansión de servicios médicos y programas comunitarios dirigidos a poblaciones vulnerables.

Reconocida como una de las latinas más influyentes en el sector salud en Estados Unidos, se ha convertido en un referente de liderazgo y resiliencia.

"Estos tres dominicanos son ejemplo de que el talento y la perseverancia no conocen fronteras. Con sus trayectorias demuestran que la excelencia y el compromiso trascienden y contribuyen tanto al progreso de los Estados Unidos como al prestigio de la República Dominicana", expresó Francesca Rainieri, presidenta de Amchamdr.

La imagen muestra a Patricia de Moya, presidenta de Mercado Media;a los ejecutivos de Amchamdr William Malamud y Steven Puig, y su presidenta, Francesca Rainieri; las reconocidas Cristina Contreras y Esperanza Ceballos; la embajadora de RD en Washington, María Isabel Castillo; la viceministra para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio; y la representante de RD ante la OEA,Mayerlyn Cordero.

Rainieri recordó además que este reconocimiento ocurre en un año histórico para el país, que en diciembre será sede de la Cumbre de las Américas 2025 en Punta Cana, recibiendo a jefes de Estado y líderes empresariales de toda la región.

Además, se enmarca en la nueva edición de Semana Dominicana, que resalta la posición del país como un socio seguro y confiable de Estados Unidos.

"Los puentes entre la República Dominicana y los Estados Unidos no los construyen únicamente los gobiernos, los construyen también las familias, empresarios, emprendedores, soñadores y líderes que transforman valores compartidos en oportunidades compartidas", señaló la embajadora Castillo.

Con más de 60 años de estabilidad democrática y un crecimiento económico sostenido que la convierten en la sexta economía de América Latina, la República Dominicana impulsa su imagen como hub logístico, digital y de inversión regional.

La ceremonia tuvo lugar en el Hall of the Americas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y estuvo encabezada, además de Rainieri, por los ejecutivos de Amchamdr Steven Puig y William Malamud; la embajadora dominicana en Estados Unidos, María Isabel Castillo, y Mayerlyn Cordero, representante ante la OEA.

Lanzamiento del libro The Best of DR

Durante el evento también fue lanzado el libro "The Best of DR: Dominicanos en el Exterior", presentado por Revista Mercado, que recopila historias de éxito de dominicanos que brillan en diversos ámbitos como la gastronomía, el arte, los negocios y la innovación.

"Ser dominicano en el exterior es escribir una historia en doble página: una que se desarrolla en la tierra adoptada y otra que nunca deja de escribirse en la memoria del país de origen. Con esa visión, Mercado Media Network, empresa con más de tres décadas dedicada a la publicación de ediciones especializadas, presenta, a través de su sello Mercado Books, este volumen que rinde tributo a quienes han convertido esa dualidad en legado", expresó Patricia de Moya, presidenta de Mercado Media.