Cierre de EE. UU. afecta operaciones de su embajada en República Dominicana

Las oficinas no indispensables del Gobierno de los Estados Unidos paralizaron sus operaciones a medianoche de este miércoles debido al primer "shutdown" en siete años, situación que alcanza las operaciones de la embajada estadounidense en República Dominicana.

La misión diplomática emitió un comunicado la mañana de este miércoles informando que la actualización de sus redes sociales se limitará a la publicación de alertas de seguridad, mientras que la emisión de pasaportes y visas programados se mantendrá "según lo permita la situación".

"Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad", explicó la embajada.

Emisión de visas y pasaportes

En cuanto a la emisión de visas y pasaportes, la embajada estadounidense local solo se refirió a los servicios programados, mientras dure la interrupción, que se extenderá hasta que el Congreso de Estados Unidos apruebe un nuevo presupuesto o un proyecto de financiamiento temporal.

La situación afecta a todas las embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero, así como sus oficinas en territorio continental.

"Actualmente, los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, según lo permita la situación", agrega el comunicado.

La misión diplomática exhorta a los usuarios a visitar la página web travel.state.gov para obtener información sobre los consulares y el estado de funcionamiento.

Cierre de Gobierno

El gobierno de Estados Unidos comenzó a cerrar sus operaciones tras la medianoche del miércoles, luego de que legisladores y el presidente Donald Trump no superaran un estancamiento presupuestario en tensas negociaciones en el Congreso, con exigencias demócratas de financiación a la salud.

Es es el primer cierre o "shutdown" desde el más largo en la historia —que duró 35 días— hace casi siete años, y detendrá el trabajo de múltiples departamentos y agencias federales, afectando a cientos de miles de empleados gubernamentales.

Trump culpó a los demócratas por el estancamiento y amenazó con castigar al partido y sus votantes con la interrupción de prioridades de la agenda progresista y recortes masivos en el sector público.