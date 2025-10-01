¿Qué es la Cumbre de las Américas y por qué es importante para el continente?

Líderes de América en la IX Cumbre de las Américas celebrada en 2022 en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

La Cumbre de las Américas es el principal foro político que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países del continente americano para dialogar sobre los desafíos comunes, promover la cooperación y fortalecer la democracia y el desarrollo en la región.

Desde su primera edición en 1994, en Miami, Estados Unidos, la Cumbre se ha convertido en un espacio clave para abordar temas de interés hemisférico, como el comercio, la seguridad, los derechos humanos, la migración, la lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente.

Temas prioritarios

El evento se celebra cada tres o cuatro años y está organizado por el país anfitrión, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Cada edición busca fomentar el diálogo político, la integración regional y la adopción de compromisos concretos para impulsar el progreso social y económico de América.

Además de las reuniones oficiales de líderes, la Cumbre de las Américas incluye foros paralelos donde participan representantes de la sociedad civil, empresarios, académicos y jóvenes, con el objetivo de generar propuestas que fortalezcan la gobernanza democrática y la cooperación entre los países.

La X Cumbre de las Américas se llevará a cabo del 1 al 5 de diciembre de 2025 en Punta Cana, República Dominicana, y abordará temas prioritarios para la región en un contexto marcado por la polarización política y los retos económicos y sociales compartidos.

Leer más Las razones por las que RD excluyó a Cuba, Venezuela y Nicaragua de la Cumbre de las Américas