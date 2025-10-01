Dominicano en Carolina del Norte es arrestado por asesinar a su novia y publicar el video

Un hombre dominicano residente en Wake Forest, Carolina del Norte, fue arrestado por la Oficina del Sheriff del Condado de Wake acusado de disparar fatalmente a su novia y luego publicar un video pidiendo perdón mientras el cuerpo permanecía en el pavimento.

El hecho ocurrió el martes por la noche. La víctima, identificada como Josefina Tavárez, de 40 años, fue encontrada baleada alrededor de las 6:20 p.m. en la residencia que compartía con Hariston Jose Ureña-Morales, de 44 años, en Mill Dam Road, según un comunicado oficial.

Tavárez, oriunda de La Joya, San Francisco de Macorís, murió posteriormente en el hospital a causa de las heridas.

Las autoridades indicaron que el ataque se produjo tras una "disputa doméstica". Ureña-Morales enfrenta un cargo de asesinato y permanece detenido sin derecho a fianza en la cárcel del condado de Wake.

Vídeo con los hechos

Videos que circulan en redes sociales muestran a Ureña-Morales afuera de la casa, con gritos audibles de una mujer y hablando en español mientras filma el cuerpo de Tavárez. En el audiovisual, el acusado pide perdón por los hechos intentando justificarse:

"Que el mundo me perdone. Mi gente me perdónenme. Fracasé. Pero me vi obligado a fracasar... La mujer que amaba me engañó. Mis queridos, lo siento. Perdónenme".

En las imágenes se observa que Tavárez recibió al menos un disparo en la mandíbula.

Las autoridades también investigan el estatus legal de Ureña-Morales en Estados Unidos, que seguía siendo incierto el miércoles por la mañana. No se ha aclarado por qué el arresto fue realizado por la Oficina del Sheriff en lugar de la policía local.