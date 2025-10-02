Gobierno de EE. UU promete ayuda "significativa" a los agricultores

Agricultores trabajan en campos de Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó este jueves que la próxima semana la Casa Blanca anunciará una ayuda "significativa" para los agricultores afectados por la actual disputa arancelaria con China.

"El martes habrá un apoyo significativo para los agricultores", declaró Bessent a la CNBC, añadiendo que el plan "alcanza especialmente a los productores de soja", que han perdido el mercado chino desde que Washington inició una guerra comercial con Pekín.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el miércoles que este será un tema clave en su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, dentro de un mes.

También reiteró su deseo de devolver parte de los ingresos generados por los aranceles que ha impuesto a los agricultores en dificultades.

Según el Wall Street Journal, que cita a un funcionario anónimo, el gobierno está considerando un paquete de apoyo por un valor de entre 10,000 y 14,000 millones de dólares.

Contactada por AFP, la Casa Blanca declaró que los detalles finales del plan aún no se han ultimado.

El Tesoro y el Departamento de Agricultura no respondieron de inmediato a las consultas de la AFP.

Cosecha

La cosecha de soja ha comenzado en Estados Unidos y se espera que sea muy buena.

Sin embargo, debido a la demanda insuficiente, los precios están bajando.

Un agricultor del sureño estado de Arkansas, Jonathan Driver, cree que los precios son demasiado bajos para cubrir los costos de producción. "Vamos a perder dinero", declaró a la AFP.

"Nadie quiere comprar nuestros productos para la exportación, y simplemente no hay suficiente infraestructura para procesar todo aquí", lamentó.

En su entrevista con la CNBC, Scott Bessent criticó a "los líderes chinos (...) por utilizar a los agricultores estadounidenses, y en particular a los productores de soja, como rehenes o peones en las negociaciones comerciales".

Añadió que Trump "no los defraudará" porque ellos mismos "no lo defraudaron". "Los agricultores estadounidenses votaron abrumadoramente, en más del 90 %, por el presidente Trump. Él quiere a los agricultores. Los adora", enfatizó .