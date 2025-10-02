La historia de José Gomérez, primer dominicano en integrar la Junta de Libertad Condicional de NY

Jose A. Gomérez, el primer Comisionado de origen dominicano en integrar la Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York. ( FUENTE EXTERNA )

Jose A. Gomérez, un inmigrante dominicano con más de dos décadas de experiencia en seguridad pública, hizo historia en 2025 al convertirse en el primer Comisionado de origen dominicano en integrar la Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York.

Su destacada trayectoria y compromiso con la justicia lo han posicionado como una figura clave en la reforma del sistema penitenciario del estado.

A lo largo de su carrera, Gomérez ha defendido políticas enfocadas en la rehabilitación, la equidad y la reintegración efectiva de los individuos a la sociedad.

Su nombramiento no solo representa un logro personal, sino también un avance significativo para la representación de las comunidades latinas en altos cargos de toma de decisiones dentro del sistema de justicia penal en Nueva York.

Su trayectoria comenzó en el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), donde sirvió y culminó su carrera con NYPD mientras estuvo asignado al Training Borough en la Academia de Policía.

Posteriormente trabajó en un departamento de policía en el condado de Westchester y culminó su carrera en la uniformada como Comisionado de la Policía de la ciudad de Newburgh, NY, con una trayectoria de 26 años de servicio.

Su trayectoria aún no se detiene. Actualmente, además de atender sus responsabilidades como Comisionado de Junta de Libertad Condicional, cursa una maestría en administración pública en el Marist University.

Uno de los momentos más significativos de su vida profesional ocurrió el 11 de septiembre de 2001, cuando, como miembro activo del NYPD, respondió al llamado de emergencia tras los atentados contra las Torres Gemelas.

Participó como rescatista en las labores de búsqueda, rescate y seguridad en la Zona Cero, enfrentando condiciones extremadamente difíciles y peligrosas. Esta experiencia no solo puso a prueba su fortaleza física y emocional, sino que también profundizó su vocación de servicio y su sentido del deber hacia los demás.

Durante los días, semanas y meses posteriores a la tragedia, trabajó incansablemente junto a otros socorristas, demostrando un compromiso inquebrantable con la misión de salvar vidas, brindar apoyo a las víctimas y restablecer la seguridad en uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de los Estados Unidos.

Su participación en estos esfuerzos dejó una huella imborrable en su vida y en la de quienes lo rodearon, consolidando su reputación como un servidor público ejemplar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/whatsapp-image-2025-10-01-at-33326-pm-2-438308b5.jpeg

En 2021, asumió el cargo de Comisionado de Policía de la ciudad de Newburgh, convirtiéndose en el primer hispano y latino en ocupar dicho puesto en todo el estado de Nueva York.

Durante su gestión, lideró una transformación integral del departamento, logrando una reducción significativa del crimen violento, modernizando los procesos y la infraestructura policial, e implementando estrategias innovadoras de seguridad pública. Su enfoque estuvo centrado en la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración activa con los residentes.

Además, fortaleció los lazos entre la policía y la comunidad mediante programas de acercamiento ciudadano, iniciativas juveniles y alianzas con organizaciones locales.

Su liderazgo no solo mejoró la percepción pública del cuerpo policial, sino que también sirvió como ejemplo de inclusión, integridad y compromiso con la justicia para otras jurisdicciones en el estado.

Desde su nuevo rol en la Junta de Libertad Condicional, Gomérez lidera con una visión transformadora basada en la justicia, la rehabilitación y la restauración de la confianza pública.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/whatsapp-image-2025-10-01-at-33326-pm-1-031a48ba.jpeg

Con firmeza, sensibilidad social y un compromiso inquebrantable con el bienestar comunitario, se convierte en una voz poderosa a favor de las segundas oportunidades para quienes buscan reconstruir sus vidas y reintegrarse dignamente a la sociedad.

Orgulloso egresado de The City College of New York, Gomérez ha demostrado, con cada paso de su trayectoria, que el esfuerzo, la dedicación y el compromiso con el servicio público pueden transformar comunidades y abrir caminos antes impensables.

Su historia es testimonio del poder de la perseverancia y del impacto tangible que los hijos e hijas de la diáspora dominicana están dejando en los espacios de liderazgo y toma de decisiones.

Con una visión clara y un profundo sentido de responsabilidad social, Gomérez continúa rompiendo barreras, derribando estereotipos y dejando una huella imborrable como uno de los referentes más destacados del crecimiento y la fuerza de la comunidad dominicana en el ámbito público en Nueva York.