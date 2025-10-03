Adriano Espaillat encabeza tour en barco por la Justicia Ambiental en el Río Harlem
Acompañado de líderes comunitarios y representantes electos, el recorrido inició en la Marina de Dyckman y destacó la importancia de garantizar un acceso equitativo a las riberas del Alto Manhattan y El Bronx.
El congresista Adriano Espaillat encabezó este viernes su 4º Tour en Barco Anual por la Justicia Ambiental en el Río Harlem, acompañado de líderes comunitarios, representantes electos, agencias gubernamentales y organizaciones ambientales. La actividad reafirmó su compromiso con un desarrollo sostenible, justo y equitativo en las comunidades del distrito.
Según un comunicado de prensa, la jornada inició en la Marina de Dyckman, en el parque Inwood Hill, y continuó a lo largo del río Harlem. Allí los participantes evaluaron el avance de proyectos anteriores, identificaron nuevos retos y recogieron propuestas de la comunidad.
- “El acceso a nuestras riberas en el Alto Manhattan y en El Bronx ha sido históricamente limitado. Continuamos trabajando para revertir esa desigualdad y garantizar un desarrollo sostenible que beneficie a todos y eleve la calidad de vida en nuestras comunidades”, expresó Espaillat.
El evento también destacó la necesidad de reconocer a Nueva York como una ciudad rodeada de agua.
“Debemos asegurar que nuestras comunidades disfruten plenamente de sus riberas y que los desarrollos futuros sean sostenibles y respetuosos del medioambiente”, agregó el legislador.
Tour en Barco
El Tour en Barco por la Justicia Ambiental se ha consolidado como una plataforma clave para promover proyectos que acercan a los residentes al río Harlem y otros espacios naturales, al tiempo que impulsa iniciativas legislativas y colaboraciones interinstitucionales que buscan reducir desigualdades históricas en acceso ambiental y en inversión pública.
El recorrido se organizó en colaboración con la Asociación Federal de Aguas Urbanas de las Cuencas de los Ríos Bronx y Harlem, el Grupo de Trabajo del Río Harlem, el Consejo para la Calidad Ambiental de El Bronx, la Fundación del Río Hudson, South Bronx Unite!, y WE ACT for Environmental Justice.