Adriano Espaillat encabeza tour en barco por la Justicia Ambiental en el Río Harlem

Acompañado de líderes comunitarios y representantes electos, el recorrido inició en la Marina de Dyckman y destacó la importancia de garantizar un acceso equitativo a las riberas del Alto Manhattan y El Bronx.

    Adriano Espaillat encabeza tour en barco por la Justicia Ambiental en el Río Harlem
    El congresista Adriano Espaillat. (FUENTE EXTERNA)

    El congresista Adriano Espaillat encabezó este viernes su 4º Tour en Barco Anual por la Justicia Ambiental en el Río Harlem, acompañado de líderes comunitarios, representantes electos, agencias gubernamentales y organizaciones ambientales. La actividad reafirmó su compromiso con un desarrollo sostenible, justo y equitativo en las comunidades del distrito.

    Según un comunicado de prensa, la jornada inició en la Marina de Dyckman, en el parque Inwood Hill, y continuó a lo largo del río Harlem. Allí los participantes evaluaron el avance de proyectos anteriores, identificaron nuevos retos y recogieron propuestas de la comunidad.

    • “El acceso a nuestras riberas en el Alto Manhattan y en El Bronx ha sido históricamente limitado. Continuamos trabajando para revertir esa desigualdad y garantizar un desarrollo sostenible que beneficie a todos y eleve la calidad de vida en nuestras comunidades”, expresó Espaillat.

    El evento también destacó la necesidad de reconocer a Nueva York como una ciudad rodeada de agua.

    “Debemos asegurar que nuestras comunidades disfruten plenamente de sus riberas y que los desarrollos futuros sean sostenibles y respetuosos del medioambiente”, agregó el legislador.

    Tour en Barco

    El Tour en Barco por la Justicia Ambiental se ha consolidado como una plataforma clave para promover proyectos que acercan a los residentes al río Harlem y otros espacios naturales, al tiempo que impulsa iniciativas legislativas y colaboraciones interinstitucionales que buscan reducir desigualdades históricas en acceso ambiental y en inversión pública.

    El recorrido se organizó en colaboración con la Asociación Federal de Aguas Urbanas de las Cuencas de los Ríos Bronx y Harlem, el Grupo de Trabajo del Río Harlem, el Consejo para la Calidad Ambiental de El Bronx, la Fundación del Río Hudson, South Bronx Unite!, y WE ACT for Environmental Justice.

