Un gran incendio se desató la noche de este jueves en la refinería de Chevron en El Segundo, al sur de Los Ángeles, tras una explosión reportada por residentes de la zona. Las imponentes llamas se alcanzaron a ver desde varias millas de distancia antes de que se diera por controlado, destacaron medios estadounidenses.

Videos compartidos en las redes sociales por los residentes de El Segundo, un suburbio costero a pocos kilómetros al sur del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, mostraron una enorme bola de fuego elevándose de la refinería con un estruendo fuerte y prolongado. Un usuario creyó que se trataba de un ataque nuclear.

Equipos de bomberos del área, junto al cuerpo interno de emergencia de la refinería, lograron contener las llamas en una sección específica de las instalaciones, según declaró la supervisora del condado de Los Ángeles, Holly Mitchell, a la cadena KCAL/KCBS, afiliada de CNN.

Ante el incidente, las autoridades emitieron una orden de refugio en el lugar para partes de Manhattan Beach, ubicada a unos tres kilómetros al suroeste de la refinería, e instaron a los residentes a permanecer en sus hogares debido al posible impacto en la calidad del aire.

De acuerdo con Univision, el alcalde del suburbio, Chris Pimentel, dijo que no se habían recibido reportes de heridos.

Calidad del aire

En el momento del incendio, los vientos procedentes del oeste-suroeste soplaban entre 16 y 24 km/h, lo que provocó que el humo se desplazara hacia el este. Aunque la mayoría de los monitores de calidad del aire reportaban condiciones "buenas", se registraron aumentos temporales en los niveles de partículas en algunas zonas cercanas.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, fueron informados sobre la situación. Un portavoz del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles indicó que las operaciones aéreas no se vieron afectadas.

La refinería de El Segundo, inaugurada en 1911, es la mayor instalación de producción de petróleo de la Costa Oeste de Estados Unidos. Chevron señala que procesa diariamente 276,000 barriles de crudo.

Las autoridades locales y la empresa trabajan para determinar la causa de la explosión y evaluar posibles daños.



