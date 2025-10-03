×
Primer ministro de Canadá se reunirá el martes con Trump en EE. UU. por aranceles

El primer ministro canadiense, Mark Carney, viajará a Washington para sostener una segunda reunión de trabajo con el presidente Donald Trump

    Primer ministro de Canadá se reunirá el martes con Trump en EE. UU. por aranceles
    Mark Carney y Donald Trump buscan salvar la relación económica. (FUENTE EXTERNA)

    El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este viernes que viajará a Washington el martes para discutir sobre aranceles aduaneros con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Según un comunicado del gobierno canadiense, se trata de una "visita de trabajo" para abordar "prioridades compartidas en una nueva relación económica y de seguridad" entre ambos países.

    • Esta será la segunda visita de Carney a la Casa Blanca desde su elección en abril.
    Guerra comercial con EE. UU.

    La guerra comercial lanzada por la administración Trump ha perturbado significativamente las relaciones entre ambos vecinos y afectado a la economía canadiense.

    Canadá, cuyo principal socio comercial es Estados Unidos, registró una caída de su PIB de cerca del 1.5 % en el segundo trimestre y una merma de las exportaciones del 27 %.

    Trump impuso aranceles a ciertos productos canadienses no cubiertos por el T-MEC, el tratado de libre comercio entre ambos países que también incluye a México.

    Este acuerdo, vigente desde 2020, será revisado por los tres países en los próximos meses. El presidente republicano espera renegociarlo garantizando condiciones más favorables para los fabricantes estadounidenses.

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.