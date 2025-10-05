El artista Bad Bunny respondió a las críticas tras el anuncio de la NFL de contratarlo para protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, durante la inauguración de la 51.ª temporada de Saturday Night Live.

El puertorriqueño dijo que está "emocionado" de ser nombrado artista principal de la final que se celebrará en el Levi Stadium de Santa Clara, California, e instó a sus detractores, asegurando que tienen "cuatro meses para aprender" español.

El intérprete de Debí tirar más fotos se une a la lista de los pocos latinos que han protagonizado el evento deportivo más visto de la televisión, entre ellos Gloria Estefan, Jennifer López y Shakira.

"Estoy muy emocionado de hacer el Super Bowl. Sé que las personas de todo el mundo que aman mi música también son felices", expresó el cantante.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, utilizó su lengua materna para enviar un mensaje de 30 segundos a sus críticos.

"Especialmente a todos los latinos y latinas del mundo aquí en Estados Unidos que han trabajado para abrir puertas. Es más que una victoria para mí, es una victoria para todos. Nuestra huella y nuestra contribución a este país, nadie podrá jamás quitarla ni borrarla", declaró.

Finalmente, bromeó en inglés con quienes no entendieron sus palabras en español: "Si no entendiste lo que acabo de decir, tienes cuatro meses para aprender".

Mofa a Fox News

En su monólogo, el puertorriqueño también se mofó de Fox News, diciendo que estaba contento por su elección "incluso Fox News". Luego, SNL emitió un video editado donde varias personalidades e invitados afirmaban que "Bad Bunny es mi músico favorito y debería ser el próximo presidente".

Algunos funcionarios del gobierno de Donald Trump criticaron la decisión de la NFL, recordando que el artista se había negado a realizar una gira por Estados Unidos en el pasado por temor a redadas del ICE en las afueras de sus conciertos.