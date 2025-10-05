×
Presidente Trump habla de los ataques letales de EE. UU. en el Caribe

El presidente estadounidense afirma que ya "no hay más botes" en la zona y que "ya nadie quiere entrar al agua"

    Expandir imagen
    Presidente Trump habla de los ataques letales de EE. UU. en el Caribe
    Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que los ataques letales contra pequeñas embarcaciones cerca de las costas venezolanas han sido tan exitosos que "no hay más botes" en esa área del Caribe.

    "Estamos parando las drogas a un nivel que nadie ha visto", dijo Trump a una multitud de marineros en la base naval de Norfolk, en Virginia.

    • "Somos tan buenos en esto que no hay barcos. De hecho, ni siquiera embarcaciones de pesca, ya nadie quiere entrar al agua", dijo Trump riendo.
    "Simplemente no podemos encontrar ninguno"Donald TrumpPresidente de EE. UU.

    Cuatro barcos destruidos y 21 muertos

    Hasta el momento, al menos 21 personas han muerto en los ataques, según funcionarios estadounidenses.

    La Casa Blanca afirma que los ataques han destruido al menos cuatro barcos, algo que evitó que las drogas lleguen a Estados Unidos. Sin embargo, los demócratas y expertos cuestionan la legalidad de usar la fuerza letal en aguas extranjeras o internacionales contra sospechosos que no han sido interceptados o interrogados.

    Trump se jactó de que su política estaba funcionando y que la acción militar podría ampliarse a rutas terrestres.

    "Ya no están llegando por mar, así que ahora tendremos que empezar a mirar por tierra, porque se verán obligados a ir por tierra. Y déjenme decirlo ahora mismo, eso tampoco va a salir bien", dijo.

    Trump se refirió a otro ataque mortal que tuvo lugar "anoche". Sin embargo, el último anunciado por el Pentágono fue el viernes, cuando funcionarios dijeron que mataron a cuatro personas no identificadas acusadas de ser "narcoterroristas" en un pequeño bote frente a Venezuela.

    Un video del incidente publicado por el Pentágono mostró una lancha rápida repentinamente envuelta en humo y llamas.

