El gobierno de Donald Trump declara a ciudades demócratas como zona de guerra

La Policía Estatal de Illinois hace guardia mientras vigila a los manifestantes que se reúnen cerca de una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Broadview, Illinois, el 4 de octubre de 2025. ( AFP )

El gobierno de Donald Trump calificó a Chicago como una "zona de guerra" el domingo para justificar el despliegue de soldados en contra de la administración demócrata del estado y pese a dos decisiones de una jueza federal.

La oposición acusa al mandatario republicano, que ha lanzado una ofensiva contra la delincuencia y la inmigración, de ejercer su poder de manera autoritaria.

Trump autorizó el sábado el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, la tercera ciudad más grande de Estados Unidos, a pesar del rechazo de cargos locales, entre ellos el gobernador del estado de Illinois, cuya capital es Chicago, J.B. Pritzker.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió el domingo la medida, afirmando en Fox News que Chicago es "una zona de guerra".

Pero Pritzker acusó a los republicanos en CNN de intentar sembrar el caos. "Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes", dijo.

Una encuesta de CBS publicada el domingo reveló que una minoría de estadounidenses, el 42 %, está a favor de desplegar la Guardia Nacional en las ciudades, mientras el 58 % se opone.

Trump, quien el martes pasado habló de usar el ejército para una "guerra interna", no da señales de ceder en su campaña de línea dura.

"Portland (Oregon, noroeste)está en llamas. Hay insurrectos por todas partes", dijo el domingo, sin aportar pruebas de ello.

Mike Johnson, presidente republicano de la Cámara de Representantes, se hizo eco de la retórica del presidente declarando a NBC, también el domingo, que las tropas de la Guardia Nacional desplegadas en Washington, la capital de Estados Unidos, habían acudido a una "zona de guerra, literalmente".

Despliegue en Oregón

Pero la campaña de Trump para recurrir al ejército para mantener la seguridad interna se topó con un obstáculo en Portland.

La jueza federal Karin J. Immergut, bloqueó temporalmente en dos ocasiones, el sábado y el domingo, el despliegue militar, afirmando que no había "insurrección en Portland ni amenaza para la seguridad nacional".

Uno de los asesores clave de Trump, Stephen Miller, calificó la orden de la jueza de "insurrección legal".

Pese a ello, la gobernadora de Oregón, Tina Kotek, informó el domingo que un contingente de "101" guardias nacionales llegados desde California fueron desplegados.

"No hay necesidad de una intervención militar en Oregón. No hay una insurrección en Portland", afirmó Kotek.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, se sumó a las críticas en un mensaje en un mensaje en X, que emuló el estilo del mandatario republicano.

"ÚLTIMA HORA: Acabamos de ganar en los tribunales, otra vez", celebró en X. "Un juez federal BLOQUEÓ el intento ilegal de Donald Trump de DESPLEGAR 300 EFECTIVOS DE NUESTRA GUARDIA NACIONAL EN PORTLAND".

"El abuso de poder de Trump no prevalecerá", prometió Newsom, que afirma que el despliegue de la Guardia Nacional de California en Oregón no tiene que ver con la criminalidad.

"Tiene que ver con el poder. Está utilizando a nuestros militares como peones políticos para construir su ego", sostiene Newsom.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, afirmó en su cuenta de X, que el presidente "no puede seguir jugando al gato y al ratón con las unidades de la Guardia Nacional de los distintos estados para eludir las decisiones judiciales y el Estado de derecho"

Tiroteo en Chicago

Además del despliegue de tropas, la ofensiva de Trump está siendo liderada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una agencia que está creciendo rápidamente tanto en personal como en funciones.

Las redadas del ICE en todo el país, principalmente en ciudades gobernadas por demócratas, son protagonizadas a menudo por grupos de hombres enmascarados y armados que se desplazan en autos sin identificación y en vehículos blindados.

El sábado, en Chicago, un agente federal disparó a un automovilista que, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), estaba armado y embistió a una de sus patrullas.

El 12 de septiembre agentes del ICE mataron a Silverio Villegas González, un inmigrante de 38 años que habría intentado escapar durante un control de tránsito y embestir a una patrulla con su vehículo.