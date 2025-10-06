Un incendio consumió el fin de semana la vivienda de la jueza del tribunal de circuito estatal Diane Goodstein y su esposo, el exsenador estatal Arnold Goodstein, en Edisto Beach, condado de Colleton. El siniestro, ocurrido el sábado por la tarde, está bajo investigación.

La jueza de 69 años, designada por los demócratas, había sido objetos de amenazas de muerte, según The Guardian.

Los bomberos respondieron al incendio en Edisto Beach en el condado de Colleton el sábado por la tarde tras reportarse el incendio en la casa frente a la playa. Al menos tres personas fueron hospitalizadas después del incendio, incluidos el exsenador y su hijo, Arnold Goodstein II.

La jueza estaba paseando a sus perros en el momento en que se produjo el incendio en la casa de tres pisos.

Uno de los pacientes fue evacuado por aire a la Universidad Médica de Carolina del Sur, mientras que los otros dos fueron llevados por vía terrestre al mismo centro de salud, informó el capitán del Cuerpo de Bomberos del condado de Colleton, K.C. Campbell, citado por WCSC. Se desconoce la gravedad de sus lesiones.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron llamas intensas envolviendo la propiedad y columnas de humo elevándose sobre la zona.

Casa d juíza Diane Goodstein,foi destruída por um incêndio. Ela vinha recebendo ameaças após ter emitido uma decisão que impediu o governo Trump de acessar dados do cadastro de eleitores.

Diane não estava em casa, seu marido, Arnold Goodstein, e o filho do casal ficaram feridos.

Fuego controlado

La División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur (SLED, por sus siglas en inglés) envió agentes al lugar para iniciar las pesquisas una vez controlado el fuego.

"La investigación está activa y en curso. Es posible que se disponga de más información a medida que avance la investigación", declaró un portavoz de SLED a los medios de comunicación.

En un comunicado, la Corte Suprema estatal indicó que el presidente del Tribunal Supremo, John W. Kittredge, fue informado del incidente y que se ha solicitado apoyo adicional de las autoridades locales para reforzar la seguridad.

"En este momento, desconocemos si el incendio fue accidental o provocado. Hasta que se determine eso, el jefe de Sled, Mark Keel, ha alertado a las fuerzas del orden locales para que proporcionen patrullas y seguridad adicionales", dijo Kittredge en comunicado, según recoge The Guardian.

La causa del incendio aún no ha sido determinada.