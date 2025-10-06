Washington Heights concentra la mayor cantidad de edificios con renta controlada de Nueva York

Vista de ángulo bajo de los rascacielos en Manhattan que refleja la luz del sol contra el fondo del cielo azul. ( SHUTTERSTOCK )

El Alto Manhattan, hogar de la comunidad dominicana más numerosa de Nueva York, concentra el mayor número de edificios bajo el régimen de alquiler controlado. Este programa, que impacta a unos dos millones de residentes y que este mes sufrirá un aumento, podría ser congelado una vez el candidato demócrata asuma la gobernación de Nueva York.

De acuerdo con la concejal de origen dominicano Carmen de la Rosa, la propuesta del socialista Zohran Mamdani, favorito para ganar la carrera por la Alcaldía de Nueva York, beneficiará principalmente a los inquilinos de Washington Heights, zona en la que los dominicanos representan el principal grupo extranjero.

"Washington Heights es la comunidad número uno que tiene inquilinos de renta estabilizada en todo el estado. Así que cuando hablamos de congelar las rentas, es nuestra gente la que se beneficiará principalmente de esta política", dijo De la Rosa durante un acto que contó con Mamdani como invitado.

"Nosotros creemos en una Ciudad de Nueva York donde eso no solamente es posible, sino que representa la dignidad que nuestra comunidad se merece", agregó la concejal, quien ha dado su apoyo al candidato demócrata.

Propuesta y aumento

Una de las propuestas más ambiciosas de Mamdani es congelar la renta estabilizada, un régimen legal que limita los aumentos de alquiler y garantiza seguridad de tenencia a los inquilinos de ciertos edificios, como los más antiguos y algunas viviendas subsidiadas.

El programa busca proteger a los inquilinos de aumentos desmedidos y asegurarles derechos básicos de vivienda.

"Como alcalde, Zohran congelará inmediatamente el alquiler para todos los inquilinos estabilizados y utilizará todos los recursos disponibles para construir las viviendas que los neoyorquinos necesitan y reducir el alquiler", señala la propuesta de campaña publicada en su página web.

El candidato atribuye la falta de viviendas a la principal razón del éxodo de familias que sufre la ciudad. "El alcalde tiene el poder de cambiar eso", subrayó.

Mamdani responsabiliza a la administración de Eric Adams del aumento de la tarifa para los inquilinos de renta estabilizada, advirtiendo que el actual alcalde "ha aprovechado cualquier oportunidad para exprimir a los inquilinos, con sus designados a dedo para la Junta de Regulaciones de Alquileres, que él mismo ha elegido, incrementando los alquileres de los apartamentos con renta estabilizada en un 9 %".

En ese sentido, el más reciente aumento a la renta estabilizada se aprobó a finales de junio por un margen de 5 a 4, fijando un incremento de 3 % para los contratos de un año y de 4.5 % para los de dos años.

El aumento entró en vigor el 1 de octubre para más de un millón de apartamentos con alquiler estabilizado en los cinco condados, afectando a unos dos millones de residentes, que representan una cuarta parte de la población, según informó Telemundo 47.

El aumento permanecerá vigente durante un año, hasta que la junta vuelva a votar si autoriza nuevos incrementos para los propietarios de edificios con renta estabilizada.