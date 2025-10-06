¿Por qué el 2 de noviembre de 2025 EE. UU. se atrasa una hora?

El domingo 2 de noviembre los relojes en Estados Unidos se retrasarán una hora. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos realizará su cambio anual de horario el domingo 2 de noviembre de 2025, cuando finalizará el periodo de Daylight Saving Time (DST) y el país retornará al horario estándar. A las 2:00 de la madrugada, los relojes deberán atrasarse una hora, marcando nuevamente la 1:00 a.m., según el calendario oficial publicado por Time and Date y respaldado por la Ley de Política Energética de 2005.

El horario de verano, que comenzó el 9 de marzo de 2025, se aplica en la mayor parte del territorio estadounidense con el propósito de aprovechar mejor la luz solar durante los meses cálidos. La normativa establece que el DST inicia el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre de cada año.

El horario de verano fue adoptado de forma generalizada en Estados Unidos durante el siglo XX para ahorrar electricidad y optimizar el consumo energético. La lógica era sencilla: trasladar una hora de luz diurna desde la mañana hacia la tarde para reducir la necesidad de iluminación artificial.

Sin embargo, los estudios científicos actuales han cuestionado la efectividad de esta medida. Investigaciones recopiladas por Live Science y la American Academy of Sleep Medicine muestran que los ahorros energéticos son mínimos o inconsistentes, mientras que los impactos sobre la salud pueden ser significativos.

Efectos sobre el sueño y el reloj biológico

Diversos trabajos en cronobiología han identificado que los cambios de horario afectan el ritmo circadiano, el mecanismo interno que regula el sueño, la vigilia y otras funciones fisiológicas.

Según el Journal of Clinical Sleep Medicine, los días posteriores al ajuste se asocian con mayor somnolencia, menor concentración y alteraciones en el estado de ánimo. También se ha observado un ligero incremento en accidentes de tránsito y problemas cardiovasculares en la primera semana después del cambio.

Los científicos explican que el cuerpo humano necesita entre tres y cinco días para adaptarse completamente al nuevo horario. Durante ese periodo recomiendan mantener una rutina de sueño estable, evitar el consumo de cafeína en exceso y exponerse a la luz natural durante la mañana para facilitar la sincronización del reloj biológico.

No todos los estados participan

El cambio de hora no se aplica en todo el país. Hawái y la mayor parte de Arizona, excepto la Nación Navajo, permanecen en horario estándar durante todo el año. Otros estados, como Florida y Texas, han propuesto legislaciones locales para mantener el horario de verano de forma permanente, aunque esas iniciativas dependen todavía de la aprobación del Congreso federal.

En 2022, el Senado estadounidense llegó a aprobar por unanimidad la propuesta conocida como Sunshine Protection Act, que busca eliminar los cambios semestrales y fijar el horario de verano todo el año, pero la medida no ha sido ratificada por la Cámara de Representantes.

Las autoridades recomiendan realizar el ajuste manual de relojes la noche del sábado 1 de noviembre, antes de dormir. La mayoría de teléfonos inteligentes, computadoras y sistemas digitales realizan el cambio automáticamente.

Durante las semanas posteriores, los amaneceres ocurrirán más temprano y los atardeceres también se adelantarán, marcando el inicio del periodo de días más cortos hacia el invierno boreal.