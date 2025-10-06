Hallan muertas a dos menores sobre vagón del tren de Nueva York

El tren J llegando a una estación del Metro de Nueva York. ( SHUTTERSTOCK )

Dos menores de edad, una de ellas de 13 años, fueron encontradas muertas la madrugada del sábado sobre un vagón del Metro de Nueva York, en Brooklyn, en lo que habría sido otro incidente relacionado con la peligrosa práctica del "subway surfing".

Las autoridades no han revelado los nombres de las víctimas. Ambas fueron declaradas muertas en el lugar, y se cree que la segunda tenía entre 13 y 15 años, según reportó el periódico Daily News.

La policía respondió a un llamado alrededor de las 3:10 a.m. en la estación Marcy Avenue-Broadway, en Williamsburg, donde hallaron a las adolescentes inconscientes sobre un tren de la línea J con destino a Brooklyn.

Poco después, agentes fueron vistos conversando con tres jóvenes dentro de la estación y colocando a dos de ellos en una patrulla, de acuerdo con el New York Post.

Durante las labores de rescate, se observó a policías y bomberos retirando una bolsa de plástico y una patineta del lugar. No se ha confirmado si pertenecían a las víctimas o a los detenidos. Debido al incidente, el servicio de la línea J fue suspendido parcialmente entre Myrtle Ave. y Delancey St.-Essex St. por varias horas, restableciéndose poco antes de las 7:00 a.m.

Cinco casos en 2025

Un testigo aseguró que las jóvenes estaban practicando "subway surfing", una maniobra ilegal que en los últimos años ha causado la muerte o lesiones graves a varios adolescentes en Nueva York.

Con este caso, ya son cinco las personas fallecidas en 2025 por incidentes de este tipo, frente a seis registradas en todo 2024, la mayoría menores de edad. El último ocurrió el 4 de julio, día de la independencia, cuando un joven de 15 años perdió la vida tras caer de un tren de la línea 7 al llegar a la estación Queensborough Plaza. Según su familia, había sido influenciado por amigos.