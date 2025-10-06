Trump ha deportado más dominicanos en ocho meses de su segundo mandato que los que deportó en 2017

Dominicanos repatriados desde Estados Unidos bajan las escaleras del Airbus 321, operado por la empresa privada Global X. ( DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO )

En los ocho meses que lleva su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha deportado más dominicanos que en todo 2017, su primer año en la Casa Blanca.

En los últimos 15 años, tres mandatarios han ocupado la presidencia de Estados Unidos, entre ellos el propio Trump. Durante su primera gestión (2017-2021), fue el que menos dominicanos deportó, con un total de 8,081 repatriaciones.

En 2017, su primer año, se registraron 2,031 deportaciones. En comparación, en lo que va de su segundo mandato ya se han contabilizado 3,257, según datos de la Dirección General de Migración (DGM) suministradas a Diario Libre.

Desde que Trump asumió el poder el pasado 21 de enero, su nueva administración ha mostrado un endurecimiento de las políticas migratorias, reflejado en el incremento de las deportaciones.

Las cifras oficiales detallan que en las dos últimas semanas de enero se produjeron 89 deportaciones; en febrero, 269; en marzo, 280; y en abril se registró un repunte con 490.

En mayo fueron deportados 258 dominicanos desde Estados Unidos y 102 desde Puerto Rico. En junio se reportaron 417 (332 desde EE. UU. y 85 desde Puerto Rico).

Julio fue el mes con más repatriaciones, alcanzando 531 casos (485 desde Estados Unidos y 46 desde Puerto Rico). En agosto se registraron 432 deportaciones, y en septiembre, 389 (352 desde EE. UU. y 37 desde Puerto Rico).

Categorías de deportación por delitos

La Dirección General de Migración categoriza los delitos por los que Estados Unidos repatría a los dominicanos desde suelo estadounidense.

Unos 2,223 dominicanos fueron repatriados por migración ilegal, siendo la principal razón de las deportaciones. A estos les siguen los deportados por delitos relacionados con drogas (508), robo (116) y asalto (113).

Le siguen 95 deportaciones por violencia, 57 por porte ilegal de armas, 38 por abuso y/o ofensa sexual. También, 31 por homicidio, 21 por fraude, 16 por documentos falsos, ocho por lavado de activos, seis por secuestro, siete por trata de personas, cinco por contrabando y cuatro por violación.

Desde mayo, solo se han contabilizado nueve retornos voluntarios al país.

Deportaciones en el primer mandato de Trump

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump prometió incrementar las deportaciones de indocumentados. Sin embargo, fue el presidente que menos dominicanos deportó en 15 años, con un total de 8,081 repatriaciones.

En 2017, el primer año a cargo de Trump deportó a 2,031 dominicanos. En 2018, disminuyó con 1,869. Durante su tercer año de gobierno, en 2019 tuvo un repunte con 2,482 y finalizó su primer mandato en 2020 con 1,699 repatriaciones.

Su administración se caracterizó por una política migratoria más estricta, enfocada en reducir la inmigración irregular y reforzar la seguridad fronteriza. Implementó la política de "tolerancia cero", que provocó un aumento en las detenciones y mayores períodos de permanencia en centros de inmigración antes de la deportación.

_

*Escríbanos sus inquietudes, sugerencias y comentarios a redaccionusa@diariolibre.com.