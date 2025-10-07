Adriano Espaillat felicita a Leah Francis Campos por su designación como embajadora de EE.UU. en RD

Leah Francis Campos, nueva embajadora de Estados Unidos en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El congresista de origen dominicano Adriano Espaillat extendió este martes sus felicitaciones a Leah Francis Campos tras su nombramiento como embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, cargo confirmado por el Senado.

Espaillat destacó la relevancia de esta designación para fortalecer los lazos entre ambas naciones.

"Extiendo mis más cálidas felicitaciones a la honorable Leah Campos por su nombramiento como Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana. Este es un momento importante para continuar fortaleciendo la histórica y estratégica alianza que une a nuestras dos naciones", expresó el legislador a través de su cuenta en X.

La confirmación de Francis Campos se produjo mediante una votación en bloque, junto a más de un centenar de nominaciones pendientes del presidente Donald Trump, que habían permanecido estancadas en el Congreso debido a disputas entre senadores republicanos y demócratas.

I extend my warmest congratulations to the Honorable Leah Campos on her appointment as the United States Ambassador to the Dominican Republic. This is an important moment as we continue to strengthen the historic and strategic partnership that unites our two nations. pic.twitter.com/pyz5uifW9t — Adriano Espaillat (@RepEspaillat) October 8, 2025

Confirmación de Francis Campos

Luego de seis meses de espera, el Senado confirmó este martes a Francis Campos como embajadora de Estados Unidos en Santo Domingo.

El presidente Donald Trump la nominó el 16 de diciembre de 2024, siendo esta una de las primeras designaciones realizadas antes de iniciar su segundo mandato en enero de este año.

Campos posee más de 20 años de experiencia en seguridad nacional, relaciones exteriores y asesoría estratégica. Inició su carrera en 1997 al ingresar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como oficial de operaciones, puesto en el que se destacó durante más de 14 años.