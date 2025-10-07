Confirman Leah Francis Campos como la nueva embajadora de EE. UU. en RD

Tras cuatro años, ocho meses y 16 días sin un embajador estadounidense en República Dominicana, el Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Leah Francis Campos, una exagente de la CIA, como la nueva representante diplomática en el país.

La confirmación se produjo mediante una votación en bloque, junto a más de un centenar de nominaciones pendientes del presidente Donald Trump, que habían permanecido estancadas en el Congreso debido a disputas entre senadores republicanos y demócratas.

Campos fue una de las primeras nominadas por Trump en diciembre de 2024, un mes antes de asumir su segundo mandato presidencial. En su caso, 50 senadores votaron a favor, 45 en contra y cinco se abstuvieron, entre ellos tres republicanos.

La nueva diplomática estadounidense en RD es hermana de una destacada presentadora de Fox News, Rachel Campos-Duffy y es cuñada de Sean Duffy, quien es el secretario de Transporte de Estados Unidos.

Exagente de la CIA

Antes de su designación, Leah Francis Campos se desempeñó como oficial de casos en la CIA y posteriormente como asesora principal para el hemisferio occidental en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Originaria de Arizona, proviene de una familia católica que ella misma ha descrito como "de patriotas". Es esposa y madre de cuatro hijos, defensora de los valores familiares y de la economía de libre mercado.

En 2012, inició su carrera política al postularse en las primarias republicanas para representar al Distrito 9 de Arizona en la Cámara de Representantes.

Con su nombramiento, Estados Unidos pone fin a un prolongado vacío diplomático en su sede en Santo Domingo, tras más de cuatro años sin un embajador oficialmente acreditado.