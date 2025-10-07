Bob Menéndez intentó intimidar a José Uribe para evitar que testificara en su contra

El empresario de Nueva Jersey, José Uribe, sale de la Corte Federal donde se lleva a cabo el juicio al senador Bob Menéndez, en Nueva York, el lunes 10 de junio de 2024. ( FUENTE EXTERNA )

Uno de los empresarios implicados en el caso de corrupción del exsenador de Nueva Jersey Bob Menéndez, el dominicano José Uribe, reveló que tanto el político como su esposa, Nadine Menéndez, trataron de intimidarlo y disuadirlo de cooperar con las autoridades federales antes de su testimonio en el juicio por sobornos.

Uribe, quien admitió que sobornó a la pareja con un Mercedes-Benz nuevo a cambio de favores políticos, será sentenciado este jueves tras declararse culpable y colaborar extensamente con los fiscales.

Su abogado, Daniel Fetterman, explicó que testificar contra "uno de los políticos más poderosos de Estados Unidos en ese momento" fue una experiencia "difícil, aterradora y agotadora".

En documentos presentados ante el tribunal, Fetterman afirmó que los Menéndez intentaron silenciar e intimidar a Uribe, incluyendo el envío de un emisario que le transmitió un mensaje directo de Nadine Menéndez, quien quería hablar con él "sobre lo que diría a los investigadores".

Además, la esposa de Uribe fue abordada por dos hombres que comenzaron a interrogarla, lo que el empresario describió como un intento de acoso y presión.

El testimonio de Uribe

Los fiscales calificaron el testimonio de Uribe como "prueba devastadora" de la culpabilidad de Menéndez y destacaron su cooperación como "extraordinaria" y "franca". Uribe proporcionó detalles sobre cómo Menéndez habría intervenido indebidamente en una investigación estatal de fraude de seguros para favorecerlo.

El exsenador demócrata Bob Menéndez fue sentenciado en enero a 11 años de prisión por delitos de corrupción, mientras que su esposa, Nadine, fue condenada a cuatro años y medio.

Sobre Uribe

José Uribe nació en la República Dominicana y emigró a los Estados Unidos cuando era adolescente.

Un archivo judicial disponible en la web con fecha del 25 de septiembre muestra más de 80 cartas de apoyo dirigidas al juez, en las que sus diferentes remitentes hablan de su relación con el dominicano, cómo lo conocieron y destacan sus buenas cualidades con el fin de que "tenga piedad de él".

Su abogado solicitó que no sea encarcelado, alegando su cooperación con el gobierno y arrepentimiento genuino. El informe del Departamento de Libertad Condicional recomendó una sentencia no privativa de libertad y tres años de supervisión.

"Lamento profundamente el impacto que mis crímenes han tenido en la ciudadanía estadounidense", escribió Uribe al juez Sidney Stein. "Continuaré haciendo todo lo posible para enmendar el daño y nunca volveré a incurrir en conductas delictivas".