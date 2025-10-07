Nombra en NY una calle en honor a la leyenda dominicana Ralph Mercado

La ciudad de Nueva York rindió homenaje este domingo al fallecido productor, promotor musical Ralph Mercado, una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina en Estados Unidos, al renombrar un tramo de la Pacific Street en Brooklyn como "Ralph Mercado Way".

La ceremonia fue encabezada por el concejal Lincoln Restler, quien destacó el aporte del productor —de padre dominicano y madre puertorriqueña— para abrir camino a generaciones de artistas latinos y proyectar la música hispana en los principales escenarios del mundo.

"Ralph Mercado ayudó a construir el puente entre la cultura latina y el corazón de Nueva York. Su legado sigue vivo en cada nota de salsa, merengue y jazz latino que suena en esta ciudad", expresó Restler durante el acto celebrado en el barrio donde Mercado creció.

Desde sus inicios modestos, organizando bailes comunitarios en un sótano de Brooklyn, Mercado se convirtió en uno de los más grandes promotores del género. En las décadas de 1970 y 1980 fue pionero en impulsar el jazz latino y en reunir a artistas de diferentes estilos bajo un mismo escenario.

Su carrera

Fundador de RMM Records & Video, Mercado construyó un verdadero emporio musical que incluía sello discográfico, editorial, productora de videos y espectáculos internacionales.

Los hijos de Ralph Mercado

A través de su compañía, la salsa, el merengue, el pop y el jazz latino llegaron a los escenarios más emblemáticos de Nueva York, como el Madison Square Garden, el Carnegie Hall y el Radio City Music Hall.

Mercado también fue el creador del club Three in One, donde unió por primera vez a leyendas como Eddie Palmieri y James Brown, y productor del New York Salsa Festival, que se celebró durante más de tres décadas consecutivas.

Bajo su sello y dirección artística, artistas como Celia Cruz, Tito Puente, Ray Barretto, Marc Anthony y La India alcanzaron proyección internacional y consolidaron la presencia de la música latina en el mercado estadounidense.

El concejal Restler subrayó que el nuevo nombre de la calle es un recordatorio permanente del impacto cultural de Mercado:

"Gracias a él, la música latina se convirtió en una fuerza global. Brooklyn y toda Nueva York están en deuda con su visión y su pasión".