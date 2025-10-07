Espaillat y otros congresistas piden liberar a rehenes de Hamás a dos años del ataque del 7 de octubre

Palestinos inspeccionan los escombros de la torre residencial Al-Ghafari después de que fuera alcanzada por un ataque aéreo israelí en la ciudad de Gaza, el 15 de septiembre de 2025. ( EFE )

A dos años del ataque terrorista perpetrado por Hamás contra Israel, un grupo bipartidista de legisladores del Congreso de Estados Unidos, encabezado por el dominicano Adriano Espaillat (D-NY), instó este martes a redoblar los esfuerzos internacionales para lograr la liberación inmediata de los rehenes que aún permanecen en manos del grupo islamista.

En una declaración conjunta, los copresidentes del Caucus Latino-Judío Bipartidista —Espaillat, Mario Díaz-Balart (R-FL), Debbie Wasserman Schultz (D-FL) y Tony Gonzales (R-TX)— recordaron el segundo aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023, en el que murieron alrededor de 1,200 personas y 48 rehenes continúan cautivos.

"Seguimos unidos para exigir la liberación inmediata de los 48 rehenes que permanecen cautivos hoy", expresaron los legisladores. "Al conmemorar solemnemente aquel horrendo ataque, reflexionamos sobre las vidas perdidas, las familias que aún esperan y los testimonios de quienes sobrevivieron al cautiverio", agregaron.

Los congresistas señalaron que, en el marco de las conmemoraciones, han escuchado relatos de víctimas y familiares de rehenes, como Keith y Aviva Siegel, Iair Horn, Liran Berman e Ilay David, quienes narraron las torturas psicológicas, violencia física y sexual sufridas durante su secuestro.

"Nadie debería padecer una crueldad tan atroz", subrayaron los miembros del caucus, al tiempo que expresaron su preocupación por el auge del antisemitismo en Estados Unidos y en distintas partes del mundo desde el inicio del conflicto.

Negociaciones

Asimismo, los legisladores expresaron su esperanza en que las negociaciones en curso conduzcan a un acuerdo que permita liberar a todos los rehenes, vivos o fallecidos, y ayude a poner fin a la amenaza terrorista de Hamás.

El grupo reafirmó la "inquebrantable solidaridad bipartidista de Estados Unidos con Israel" y el compromiso del Congreso de continuar apoyando los esfuerzos humanitarios y de seguridad en la región.