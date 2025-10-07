Ningún senador demócrata votó a favor de confirmar a la nueva embajadora de EE. UU. en RD

La nominada para embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Francis Campos, en su audiencia de confirmación el 1 de mayo de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

De los 45 senadores demócratas que integran el Senado de los Estados Unidos, ninguno emitió un voto a favor de la confirmación de Leah Francis Campos como representante de su país en la República Dominicana.

En el mismo sentido, los senadores independientes Angus King y Bernie Sanders, quienes forman parte del caucus demócrata en la Cámara Alta, también votaron en contra de la nominación.

Por otro lado, los senadores demócratas Martin Heinrich (Nuevo México) y Brian Schatz (Hawái) se abstuvieron de votar, al igual que otros tres republicanos que sorprendieron al sumarse a la lista de abstenciones.

Desde hace semanas, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, ha responsabilizado a los demócratas por el retraso en la aprobación de nominaciones del presidente Donald Trump.

Confirmación de Francis Campos

Luego de seis meses de espera, el Senado confirmó este martes a Leah Francis Campos como embajadora de Estados Unidos en Santo Domingo.

Trump nominó a Francis Campos el 16 de diciembre de 2024, siendo esta una de las primeras designaciones que realizó antes de asumir su segundo mandato presidencial en enero de este año.

Campos cuenta con más de 20 años de experiencia en seguridad nacional, relaciones exteriores y asesoría estratégica. Inició su carrera en 1997 al ingresar a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) como oficial de operaciones, cargo en el que se destacó durante más de 14 años.

Durante su trayectoria en la CIA, participó en numerosas misiones clave que consolidaron su reputación como experta en inteligencia y operaciones estratégicas, adquiriendo un profundo conocimiento de los desafíos de la seguridad global.