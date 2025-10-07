Identifican a las dos niñas encontradas muertas en el tren de Nueva York

La Policía de Nueva York identificó a las dos menores que murieron la madrugada del sábado tras subirse al techo de un tren en movimiento en Brooklyn, en un nuevo caso de "subway surfing", una tendencia que las autoridades advierten se ha vuelto mortal entre adolescentes.

Las víctimas fueron identificadas como Zemfira Mukhtarov, de 12 años y residente de Brooklyn, y Ebba Morina, de 13 años, originaria de Manhattan. Ambas fueron halladas inconscientes sobre el techo de un tren de la línea J en la estación Marcy Avenue-Broadway, en Williamsburg, alrededor de las 3:10 a.m. Los equipos de emergencia las declararon muertas en el lugar, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Según las primeras investigaciones, las niñas se conocieron a través de redes sociales y habrían escapado de sus casas el viernes por la noche para vivir una "aventura" que terminó en tragedia.

Testigos dijeron que formaban parte de un grupo de unos 15 adolescentes que viajaban juntos y que dos de ellos subieron al techo del tren poco antes del accidente.

"Tenía solo 12 años y en dos semanas iba a cumplir 13. Estaba llena de vida y nos la arrebataron demasiado pronto", escribió el padre de Zemfira, Ruslan Mukhtarov, en una página de GoFundMe creada en su memoria.

Una tendencia que cobra vidas

El fenómeno del subway surfing —que consiste en subirse a los vagones por fuera mientras el tren está en movimiento— ha ganado popularidad en plataformas como TikTok y YouTube, pese a los reiterados esfuerzos de las autoridades por detenerlo.

Solo en lo que va de 2025, cinco personas han perdido la vida en Nueva York por intentar estas maniobras. En 2024, la policía registró seis muertes y más de 200 incidentes relacionados, cifras que muestran un aumento respecto al año anterior.

El NYPD ha comenzado a utilizar drones de vigilancia para detectar a jóvenes que viajan fuera de los trenes y ha interceptado a más de 130 menores en distintas estaciones.

"No es surfear, es un acto suicida"

El presidente interino de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), Demetrius Crichlow, calificó la tragedia como "devastadora" y pidió a los padres involucrarse más en la seguridad de sus hijos.

"Subirse a un vagón del metro no es surfear. Es un acto suicida. Ninguna emoción justifica perder la vida de esta manera", advirtió Crichlow.

Desde 2023, la MTA mantiene la campaña "Viaja adentro, mantente vivo", dirigida principalmente a adolescentes, e incluso ha sumado a figuras públicas como Cardi B para difundir mensajes de prevención.

Con más de 300 mil menores utilizando el metro cada día para ir y volver de la escuela, las autoridades insisten en que la educación y la conversación familiar son claves para detener la propagación de esta peligrosa práctica.

"Necesitamos que los padres hablen con sus hijos, que entiendan que un reto viral puede costarles la vida", subrayó un portavoz de la MTA.