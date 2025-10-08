Arrestan a adolescente por golpiza a niña dominicana de 11 años en el Bronx

Captura del video donde tres adolescentes golpean a una niña dominicana en el Bronx. ( FUENTE EXTERNA )

Una adolescente de 15 años fue arrestada en el Bronx tras propinarle una brutal golpiza a una niña dominicana de 11 años. De acuerdo con el Departamento de la Policía de Nueva York la detenida enfrenta cargos por agresión.

Neliana García, la madre de la víctima, exigió que también se arresten a las otras dos adolescentes implicadas en el ataque.

"Quiero justicia. No quiero que arresten una sola, quiero que arresten a las tres. Quiero que se haga justicia y que se les imponga el mayor castigo posible porque son menores", declaró García.

La madre dominicana denunció además que las agresoras suelen pasar frente a su residencia gritando amenazas, y aseguró que no ha recibido apoyo suficiente por parte de la policía.

"Me siento aterrorizada, cruzan por mi calle. Yo puedo escucharlo desde mi ventana diciendo 'ven para que tú sepas quiénes somos nosotros'", anunció García.

En el ataque participaron otras dos adolescentes aún no identificadas.

García puntualizó que otras madres de la zona también reclaman justicia, al asegurar que las agresoras tienen más víctimas en la comunidad.

Te puede interesar Adolescente dominicano de 14 años es asesinado en parque de El Bronx; sus padres claman justicia

Qué pasó

La agresión ocurrió el pasado 22 de septiembre en la avenida Waring, cerca de la avenida Holland, y fue captada por cámaras de vigilancia.

En el video se observa cómo la menor recibe un fuerte golpe que la derriba al suelo, momento en el que las atacantes comienzan a patearla. El perro que la niña paseaba también fue agredido, llegando a ser lanzado por los golpes.

#Bronx. Een 11-jarig meisje met epilepsie werd omsingeld, op de grond gegooid, geslagen en geschopt door een groep tieners terwijl ze na schooltijd haar drie maanden oude puppy uitliet.



Het meisje, dat epilepsie heeft, kreeg een aanval tijdens de aanval. Het jonge meisje liep... pic.twitter.com/Uuhqbv32lS — Ben Kramer (@Benchipichape) September 27, 2025

Las imágenes muestran además cómo dos personas —un hombre y una mujer que transitaban en un vehículo— se detienen para auxiliar a la víctima.

El caso llegó hasta el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien condenó el ataque en redes sociales:

"Esto es absolutamente horrible. Ningún niño debería sufrir jamás un ataque tan brutal y sin sentido".