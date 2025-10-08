Adriano Espaillat defiende su ideología demócrata y pide a neoyorquinos "volver a casa"

Durante un encuentro con la comunidad dominicana, el congresista Adriano Espaillat reiteró su lealtad al Partido Demócrata y llamó a los neoyorquinos a regresar a lo que definió como "su hogar político", en medio de críticas a las políticas del presidente Donald Trump.

Durante una reunión de líderes en el Alto Manhattan celebrado la semana pasada, Espaillat declaró que es un demócrata "a capa cabal", ya que cree fervientemente en los valores del partido: la defensa de los derechos de las mujeres, de los trabajadores, la vivienda asequible, la educación de calidad y la reforma migratoria. "Yo soy demócrata porque creo en los valores de ese partido", afirmó.

"Ese partido ha sido un abanderado de los derechos de los emigrantes, entre otras cosas, yo soy demócrata, yo le pido a algunos de los que estaban aquí, otros, que regresen a su casa, porque el techo siempre es más amplio y más cálido en su hogar", expresó.

Asimismo, instó a los militantes demócratas a volver a "su hogar y combatir a Donald Trump".

Espaillat también criticó la desaparición del Departamento de Educación Bilingüe y los recortes a programas de becas y préstamos estudiantiles, medidas que —advirtió— afectan de forma negativa a los jóvenes latinos. Además, denunció el congelamiento de fondos federales que impactan proyectos en su distrito, como la extensión del tren de la Segunda Avenida.

Señalamientos a Trump

El congresista subrayó que Trump "dice ser amigo de la República Dominicana", pero su administración está deportando a ciudadanos dominicanos e imponiendo aranceles al país.

"El presidente Trump está deportando a dominicanos, padres y madres de familias, trabajadores, no delincuentes, porque yo lo he visto y he hablado con ellos en los centros de detención", denunció.

"En la política, el que brinca de patio en patio se queda sin pito y sin flauta. Tenemos que volver a nuestro hogar y combatir a Donald Trump", enfatizó.

Apoyo a Zohran Mamdani

De cara a las elecciones, Espaillat manifestó su respaldo al candidato demócrata a la alcaldía, Zohran Mamdani, destacando tres propuestas que —según dijo— beneficiarían a la comunidad dominicana: congelar la renta por cuatro años, garantizar transporte público rápido y gratuito, y facilitar guarderías accesibles para las familias.

Con estas declaraciones, Espaillat reafirmó su compromiso con el Partido Demócrata y alentó a la diáspora dominicana a fortalecerlo, al considerarlo la verdadera casa política de los inmigrantes.