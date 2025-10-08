Amchamdr felicita a Leah Campos por su confirmación como embajadora de EE. UU. en RD

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) felicitó a Leah Francis Campos por su confirmación como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de los Estados Unidos en el país, luego de la aprobación oficial del Senado estadounidense.

En un comunicado, Amchamdr destacó que esta designación representa un paso importante en la consolidación de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, unidas por más de un siglo por valores comunes como la democracia, la libre empresa y el Estado de Derecho.

La Cámara resaltó la trayectoria profesional de la diplomática, quien cuenta con una sólida experiencia en asuntos del hemisferio occidental y en la promoción de alianzas estratégicas, lo que, aseguran, la posiciona como una figura clave para seguir fortaleciendo los lazos económicos, comerciales y de cooperación.

Lazos reforzados

"Desde Amchamdr felicitamos a Leah Campos, nueva Embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, y expresamos nuestro entusiasmo por trabajar de cerca con ella para seguir fortaleciendo los lazos entre ambos países y construir juntos una región más segura y próspera", destacó la entidad.

La organización también afirmó que el liderazgo de Leah Campos contribuirá significativamente a fomentar la inversión, el crecimiento sostenible y la competitividad en el país, reafirmando su compromiso de continuar siendo un puente estratégico entre los sectores público y privado de ambas naciones.