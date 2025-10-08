BHD y consulado dominicano en Nueva York lanzan campaña "Orígenes de Excelencia"

Representantes que asistieron al lanzamiento de "Orígenes de Excelencia" ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD y el Consulado Dominicano en Nueva York lanzaron este miércoles la campaña "Orígenes de Excelencia", un programa de reconocimiento a la excelencia académica de estudiantes meritorios de origen dominicano que residen en esa ciudad estadounidense.

De acuerdo a una nota de prensa, el objetivo del programa es identificar a estudiantes de alto rendimiento académico, así como aquellos que se destacan en áreas como la cultura, el deporte o la participación comunitaria.

La campaña tiene como pieza principal un audiovisual que muestra cómo treinta jóvenes meritorios viven la experiencia de visitar República Dominicana por primera vez.

Fidelio Arturo Despradel, presidente ejecutivo del Banco BHD, destacó que "desde que escuchamos sobre Orígenes de Excelencia, una iniciativa del Consulado Dominicano en Nueva York, conectamos con este propósito profundamente inspirador: reconocer la identidad cultural dominicana en jóvenes de la diáspora, quienes, desde el extranjero, hacen brillar nuestra bandera con su talento, su disciplina y su excelencia académica. Con esta experiencia confirmamos que la historia, los valores y las tradiciones de nuestro país son faros que iluminan, aun estando a kilómetros de distancia".

Jesús (Chu) Vásquez Martínez, cónsul dominicano en Nueva York, enfatizó que "queríamos que estos jóvenes que, a pesar de sentirse dominicanos, nunca habían tenido la oportunidad de conocer República Dominicana, tuvieran la oportunidad de hacerlo".

"Es nuestra forma de agradecerles por representarnos tan dignamente. Agradecemos al Banco BHD por unirse al programa con este material audiovisual que busca presentar a estos héroes nacionales y el sacrificio de sus familias, que les ha permitido convertirse en orgullosos dominicanos y ejemplos de excelencia académica", agregó Vásquez Martínez.

En junio de este año, en su primera edición, el programa Orígenes de Excelencia reconoció a treinta estudiantes mediante un proceso que evaluó su rendimiento académico, liderazgo y compromiso comunitario.

Entre los premios, los ganadores disfrutaron de este viaje a República Dominicana junto a uno de sus padres o tutores, con un extenso programa de actividades que incluyó la visita al Palacio Nacional, donde fueron recibidos por el presidente Luis Abinader; al Congreso Nacional, con un almuerzo con senadores y diputados; a la Zona Colonial y a centros educativos públicos, al igual que viajes al interior del país y al lugar de origen de sus padres.