Carolina Mejía saluda la designación de la nueva embajadora de EE. UU. en el país

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, valoró positivamente el nombramiento de Leah Francis Campos como nueva embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, y calificó su designación como un paso importante para seguir fortaleciendo los vínculos entre ambas naciones.

El Senado de los Estados Unidos confirmó ayer a Francis Campos como la nueva representante de la diplomacia de su país en República Dominicana.

"Entusiasmada con la anhelada designación de una nueva embajadora de los Estados Unidos en nuestro país, la señora Leah Francis Campos, latina, mujer de fe y valores familiares. Estoy segura de que su liderazgo fortalecerá aún más los lazos de amistad y comercio entre nuestras naciones. ¡La esperamos, señora embajadora!", expresó este miércoles la alcaldesa en una publicación en su cuenta de X

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/08/whatsapp-image-2025-10-08-at-73318-pm-0839f9b6.jpeg Mensaje en X de Carolina Mejía. (FUENTE EXTERNA)

Mejía destacó que la llegada de una representante con raíces latinas y principios sólidos aporta un nuevo matiz a la relación bilateral, en un contexto en el que el diálogo y la cooperación entre ambos países continúan siendo fundamentales para el desarrollo social y económico.

Promover iniciativas

La también secretaria general del partido de Gobierno reiteró su disposición de seguir promoviendo iniciativas que fortalezcan los lazos entre República Dominicana y los Estados Unidos.

También manifestó su confianza en que esta nueva etapa diplomática traerá consigo más oportunidades de colaboración, inversión y crecimiento compartido.