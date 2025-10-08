EE. UU. cobrará una tarifa de US$5,000 a migrantes indocumentados

Migrantes tratando de cruzar la frontera entre México y EEUU, en Eagle Pass, Texas, el 23 de septiembre de 2023. ( FUENTE EXTERNA )

Estados Unidos impuso una nueva tarifa de detención para extranjeros considerados inadmisibles, la cual será cobrada a toda persona de 14 años o más que haya ingresado al país sin ser inspeccionada ni admitida y posteriormente sea clasificada bajo esa categoría.

La normativa establece que la tarifa podrá aplicarse a cualquier extranjero que haya ingresado ilegalmente, sin importar el lugar de entrada, el tiempo de permanencia en el país o la etapa en la que se encuentre su proceso migratorio.

Esta disposición forma parte de la One Big Beautiful Bill, el proyecto de ley impulsado por Donald Trump y promulgado en julio pasado, que comenzó a aplicarse con el inicio del nuevo año fiscal el 1 de octubre, la cual también propone un aumento en las visas de 250 dólares correspondiente a una nueva tasa de integridad.

La tarifa adicional en el costo de las visas también debió entrar en vigencia este mes, pero hasta el momento el Departamento de Estado (DOS) y el de Seguridad Nacional no han establecido cómo será cobrado el nuevo aumento, según informaciones ofrecidas a Diario Libre por el DOS.

Consecuencias

La medida fue anunciada este miércoles por la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, aunque ya había sido presentada a finales de septiembre por Michael Banks, jefe de la Patrulla Fronteriza.

El costo será de 5,000 dólares, un monto definitivo, no negociable y que no podrá ser apelado. Este pago se exigirá a cada inmigrante que ingrese de forma irregular a territorio estadounidense.

"Se introduce la Tarifa de Detención de Extranjeros Inadmisibles: una tarifa que se cobra por cada detención de un extranjero que cumpla con los requisitos. " Michael Banks jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos “

"El incumplimiento en el pago resultará en consecuencias financieras adicionales", advirtió la embajada en un comunicado publicado en sus redes sociales, sin precisar la fecha exacta en que entrará en vigor la disposición.

