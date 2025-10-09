El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás alcanzaron un acuerdo sobre la primera fase del plan de paz impulsado por su gobierno, en lo que calificó como "un acontecimiento histórico y sin precedentes".

"Es para mí un gran orgullo anunciar que Israel y Hamás han logrado un acuerdo sobre la primera fase de nuestro plan de paz", destaca un comunicado del Departamento de Estado de EE. UU.

Mientras tanto, en las calles de Gaza sus ciudadanos celebran la firma del alto al fuego con música y bailes.

"Ello significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada, como primeros pasos hacia una paz sólida, duradera y perdurable", escribió Trump en un mensaje publicado en Truth Social.

Agradecimientos

El mandatario aseguró que "todas las partes recibirán un trato justo" y calificó el momento como "un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América".

Trump agradeció además a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, quienes, según dijo, trabajaron junto a Washington "para hacer posible este acontecimiento histórico".

"¡Bienaventurados los que procuran la paz!", concluyó el presidente en su mensaje, que marca el inicio de una nueva etapa en las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza.